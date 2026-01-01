震波治療慢性前列腺炎的程序

把「低能量體外震波」用於治療慢性前列腺炎(或稱慢性骨盆疼痛症候群)，是一種非侵入性的治療，治療的方法和程序如下：

先把一個震波治療用的探頭放在病人的會陰部，探頭接觸會陰部的皮膚，向前列腺發射低能量震波，震波透過皮膚傳遞到前列腺。

每次治療會發出3,000次震波，而這治療程序需時約15至20分鐘。病人需要定期進行治療，每星期一次，療程為期6至8周。

治療期間，病人不需要進行麻醉或服藥。

醫學界自 2009年開始使用低能量體外震波來治療慢性前列腺炎，其治療原理，是利用震波能量，溫和地破壞前列腺周圍的發炎組織，促進這些組織的重新生長，以緩解炎症，減輕疼痛，以及促進組織修復。