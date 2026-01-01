震波治療慢性前列腺炎的程序

把「低能量體外震波」用於治療慢性前列腺炎(或稱慢性骨盆疼痛症候群)，是一種非侵入性的治療，治療的方法和程序如下：
先把一個震波治療用的探頭放在病人的會陰部，探頭接觸會陰部的皮膚，向前列腺發射低能量震波，震波透過皮膚傳遞到前列腺。
每次治療會發出3,000次震波，而這治療程序需時約15至20分鐘。病人需要定期進行治療，每星期一次，療程為期6至8周。
治療期間，病人不需要進行麻醉或服藥。
醫學界自 2009年開始使用低能量體外震波來治療慢性前列腺炎，其治療原理，是利用震波能量，溫和地破壞前列腺周圍的發炎組織，促進這些組織的重新生長，以緩解炎症，減輕疼痛，以及促進組織修復。
治療機制：
抗炎作用：體外震波可減少促炎細胞因子的產生(包括TNF-a、IL-1B、IL-6、IL-8 )，並增加抗炎細胞因子的產生(包括IL-10)，從而減輕前列腺的炎症反應。
調節神經：震波可以降低神經生長因子( NGF )水平，從而在治療部位減輕與慢性疼痛相關的神經敏感性。
修復組織、改善微循環：通過刺激血管內皮生長因子(VEGF)的產生，促進骨盆腔內組織生成新血管，改善血液循環，幫助組織修復和再生。
這治療方法有沒有副作用？下周討論。
(慢性前列腺炎之體外震波 2)