在快節奏的香港生活裡，許多人默默肩負照顧家人的重任。無論是照顧年邁父母、長期病患配偶，或殘疾子女，這些「照顧者」往往忽略自身健康。照顧者常面臨長時間勞累、情緒壓力大，容易出現身體疲勞和精神耗損。中醫認為，過度勞損導致氣血虧虛、肝氣鬱結，影響陰陽平衡。如果不及時調理，可能引發失眠、頭痛、消化不良等問題，甚至演變成慢性疾病。
中醫強調「治未病」，照顧者應從日常養生入手。首先，注重飲食調養。照顧者常睡眠不足、飲食不規律，易傷脾胃。中醫建議多吃疏肝養氣血的食物，如紅棗、黑芝麻、瘦肉和綠葉菜。試試簡單的「玫瑰紅棗桂圓茶」：取玫瑰5朵、紅棗2粒、桂圓肉5克，沖泡飲用，能疏肝養血、安神助眠。另避免辛辣油膩食物，以免加重內熱。
其次，按摩穴位是便捷的自救方法。照顧者壓力大時，可按「內關穴」(手腕內側橫紋上2吋)和「神門穴」(手腕內側小指側)，每天按壓5至10分鐘，能紓緩情緒、改善睡眠。對於腰痠背痛，常見於長期彎腰照顧，可揉「腎俞穴」(腰部第二腰椎下旁開1.5吋)，補腎強腰。
運動方面，中醫推崇太極拳或八段錦，這些緩和動作能疏通經絡、調和氣血。每天抽15分鐘練習，不僅緩解身體疲勞，還能釋放心理壓力。情緒低落時，可試中藥調理，如柴胡疏肝散(需醫師處方)，幫助疏肝解鬱。
最後，照顧者別忘記尋求支援，結合中醫養生，能事半功倍。照顧他人前，先照顧自己。唯有自身強健，才能長久陪伴家人。讓我們從今天開始，實踐中醫養生，成為更健康的照顧者！
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所暨教研中心(南區)註冊中醫師周艷秀