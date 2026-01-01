在快節奏的香港生活裡，許多人默默肩負照顧家人的重任。無論是照顧年邁父母、長期病患配偶，或殘疾子女，這些「照顧者」往往忽略自身健康。照顧者常面臨長時間勞累、情緒壓力大，容易出現身體疲勞和精神耗損。中醫認為，過度勞損導致氣血虧虛、肝氣鬱結，影響陰陽平衡。如果不及時調理，可能引發失眠、頭痛、消化不良等問題，甚至演變成慢性疾病。

中醫強調「治未病」，照顧者應從日常養生入手。首先，注重飲食調養。照顧者常睡眠不足、飲食不規律，易傷脾胃。中醫建議多吃疏肝養氣血的食物，如紅棗、黑芝麻、瘦肉和綠葉菜。試試簡單的「玫瑰紅棗桂圓茶」：取玫瑰5朵、紅棗2粒、桂圓肉5克，沖泡飲用，能疏肝養血、安神助眠。另避免辛辣油膩食物，以免加重內熱。