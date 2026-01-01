癌症病人為何要關心「生蛇」？

癌症治療本身已是一場艱辛的戰役，患者除了要面對腫瘤的威脅，還可能因免疫力下降而面臨「生蛇」(帶狀疱疹)的風險，實在是「痛上加痛」！曾有癌症患者抗癌期間「生蛇」，慨嘆寢食難安，痛不欲生，這不僅僅是「痛」的問題，實際上可能嚴重影響治療進度與生活質素。 「生蛇」是由水痘帶狀病毒引起。若小時候曾生水痘，病毒會潛藏在神經線內，長大後遇上抵抗力減弱時便很易誘發出來，出現長長、條狀的疹，受感染會產生水泡，結痂後如蛇皮般，因此俗稱為「生蛇」。

免疫力較低的長期病患者，包括癌症患者一直是「生蛇」的高危患者。而且，許多癌症治療方法，如化療有機會降低白血球數量，削弱免疫系統。癌症患者患上「生蛇」的機率亦比一般人高。免疫力差的人不僅更容易感染，還更容易出現「後遺神經痛」，需要長期服用止痛藥來緩解麻痺與刺痛。 「生蛇」通常分三個階段。前兆期，患處出現刺痛或麻痺，伴隨疲倦、頭痛； 皮疹期：幾天後出現紅色皮疹與水泡，通常集中在身體一側，持續約一至兩周； 恢復期：水泡破裂結痂，但約三成患者會留下長期神經痛，甚至持續數月或數年。

年長或免疫力低的人，出現後遺神經痛的風險亦會增加，甚至可能出現多處皮疹，演變成全身性問題。若病毒侵入血液，還可能引發肺炎、腦炎或肝炎；若影響眼睛或耳朵，更可能造成視力、聽覺受損或面癱。 疫苗是預防與治療的關鍵，癌症病人可以接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，最好在治療開始前完成接種。現時的新一代重組疫苗並非活疫苗，免疫力低的人也適合接種，能有效降低反覆感染的風險。若患者已開始治療，只要白血球穩定，仍可考慮接種。接種前，患者可以先諮詢主診醫生。