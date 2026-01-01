點解學同義詞？學習詞語是清晰思考的基礎

小明今年小學三年級，每晚吃完飯後，媽媽都會和他一起坐在書桌前做一件事：背詞語。媽媽會拿出一張小卡片，上面寫著「快樂」「開心」「愉快」「高興」，然後問：「這四個詞有甚麼不一樣？」小明起初總是皺著眉頭說：「不都差不多嗎？」媽媽卻耐心地告訴他：「不一樣。『快樂』比較深、比較久，像心裡有一個小太陽一直照著；『開心』比較短暫，像突然收到禮物時的那一刻；『愉快』帶著輕鬆舒服的感覺，像和朋友聊天；『高興』則比較直接，有時候還會大聲笑出來。」

透過這樣一次又一次的分辨，小明慢慢發現，原來同一個意思，可以用不同「濃度」和「溫度」的詞語來表達。學會這些同義詞的細微差別，就好像給自己的想法穿上了更合身的衣服，不再只有一件鬆垮垮的大外套。 更重要的是，若然能為內心的想法命名得更多、更準確，那些原本抽象、模糊的感受與思考，便會逐漸變得清晰可辨。當我們找不到合適的詞語時，思想常常會「打結」，像一團亂麻解不開；一旦我們學會用更精細的詞彙去拆解、去勾勒，原本糾纏不清的情緒或觀念，就能被一一梳理清楚。這正是哲學思考三大要點之一——「語理分析」的核心價值。透過語言的精準切割與辨識，我們不僅能更細緻地想通一件事，也讓思緒不再卡住，而是像流水般暢通地展開。

為甚麼要花這麼多時間區分這些看似相近的詞語呢？答案很簡單——這是清晰思考與精準溝通的基礎。 當我們理解他人說話時，如果詞語的意義在腦中是模糊一片，就很容易誤解。比如別人說「我很累」，究竟是身體疲憊、精神倦怠，還是對某件事感到心力交瘁？如果我們對「累」這個詞的各種層次沒有感覺，就可能用自己的理解去套用對方，於是產生誤會。 同樣地，當我們想要表達內心真正的想法時，詞語不夠精準，就會像用鈍刀切豆腐，怎麼切都切不齊整。明明心裡是淡淡的失落，卻只會說「我很難過」；明明是極度憤怒，卻只說「有點不高興」。結果別人接收到的訊息，與我們真正想傳達的，相差十萬八千里。

學習詞語，從來不只是為了考試拿高分，更不是為了炫耀會用成語。它真正的價值，在於讓我們擁有一套更細緻的「思考工具箱」。當工具愈精良，我們愈能看清楚世界，也愈能讓別人看清楚我們心裡的世界。 或許下次當你聽到孩子抱怨「背詞語好無聊」，你可以輕輕告訴他：孩子，你現在背的每一組詞語，都是在幫未來的你，練習如何更誠實地面對自己，也更溫柔地理解他人。因為，能用準確的詞語思考與表達的人，心裡通常也住著比較清晰、比較寬廣的世界。

香港童協 Ms Wincy

www.hkca.care