睡不好、臉色差？中醫教你 一夜安寢喚醒紅潤氣色(上)

你是否有「愈睡愈累」的困擾？夜深人靜時，心裡總有股煩躁感，難以安穩入眠；即使勉強睡著，夢境紛擾，醒來後依然感到疲憊，早上醒來更是發現黑眼圈加深、臉色晦暗無光，還有脫髮、皮膚乾燥等不適？
這系列問題，在中醫看來往往指向一個原因：血虛。
在中醫理論中，「血」是滋養全身、安寧心神的關鍵。我們常說的「氣色」，其實就是氣血運行狀態最直接的體現。當氣血充足，自然面色紅潤；若出現「血虛」，身體就會進入「失養」狀態。
中醫稱失眠為「不寐」。血虛致失眠，關鍵在於「心」。 中醫認為「心主神明」，血液是心神安定的物質基礎。如果血不足無法上行滋養心神(即「血不養心」)，心神便會躁動不安，導致難以入睡、躺在床上思緒萬千，睡眠很淺，多夢易醒，甚至整晚似睡非睡。
血虛也會直接反映在容貌上。五臟中的肝負責儲藏和調節血量。當血虛時，肝臟得不到滋養，面部血液循環變差，容易出現暗沉、色斑和疲倦的黑眼圈。同時，脾胃是「氣血生化之源」。脾胃虛弱，無法有效製造血則會血虛，導致面色呈現萎黃或蒼白黯淡無光。
因此，要從根本上解決睡不好和臉色差這兩大困擾，核心就在於「養血」。想知道中醫有甚麼養血貼士，密切留意下期專欄。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師周可奕