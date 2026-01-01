睡不好、臉色差？中醫教你 一夜安寢喚醒紅潤氣色(上)

你是否有「愈睡愈累」的困擾？夜深人靜時，心裡總有股煩躁感，難以安穩入眠；即使勉強睡著，夢境紛擾，醒來後依然感到疲憊，早上醒來更是發現黑眼圈加深、臉色晦暗無光，還有脫髮、皮膚乾燥等不適？

這系列問題，在中醫看來往往指向一個原因：血虛。

在中醫理論中，「血」是滋養全身、安寧心神的關鍵。我們常說的「氣色」，其實就是氣血運行狀態最直接的體現。當氣血充足，自然面色紅潤；若出現「血虛」，身體就會進入「失養」狀態。