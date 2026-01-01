靈實We are the Advocates系列：「共築‧健康」計劃，二之一

我們或許以為生活在香港，居住在公共屋邨的市民雖然比上不足，但起碼已獲基本保障，卻忘記除了生理層面，一個活生生的人同樣有著心理、社交和心靈的渴求，需要他人關懷、包容和接納，就像一班居住在公共屋邨的獨居及隱蔽長者。 剩下的問題只是：怎樣介入？如何幫助他們？ 面對面的交流，例如是在「洗樓」時叩門閒聊，往往有助社服同工與服務使用者在初次接觸時建立互信。這種做法在大多數情況都十分有效，然而對獨居及隱蔽長者而言，卻可能一廂情願。因為這些獨居及隱蔽長者之中，不少人已有既定生活模式，慣了一個人起居飲食，對於其他人闖進其生活，內心很容易拉起警報器。「洗樓」也涉及大量時間、人力，許多時候都事倍功半。

對於這個存在已久的社會現象，靈實同工與政府都十分希望處理。明白獨居及隱蔽長者的想法，知道慣常做法未必湊效，有時更可能適得其反，所以促使大家運用創新思維，想出另一個更靈巧的方法。這個方法，不但更有效地找出這些獨居及隱蔽長者，也更有效建立互信並作出後續跟進，這就是「共築‧健康」計劃。 策略性的討論及留意長者生活習性，尤其公屋的獨居及隱蔽長者，靈實同工與政府發現再足不出戶的長者，其實每月也總有一些時候是必需外出，比如說是到屋邨繳費處交租。

靈實同工與政府想到，何不把握這個難得的機會，在交租日附近的日子安排註冊護士、藥劑師、社工和義工等，在屋邨內舉行不同活動、講座，同時替他們進行身體檢查，例如認知及腦退化檢測、骨質密度檢查等，吸引這些長者前來。這樣做，這些獨居及隱蔽長者就不再是被動地等候同工接觸，而是在內心先產生一個希望認識同工的想法，再主動前來接觸，這就有助破冰並有效地建立互信。 「共築‧健康」計劃不但提供了一個社交契機，還能讓獨居及隱蔽長者了解自己的健康狀況，掌握所需的健康及社會資訊，可謂一舉數得。比起同工大海撈針地找出這些獨居及隱蔽長者，「共築‧健康」計劃像冬季太陽，溫柔而且更有效地將靈實的希望之光，照耀到獨居及隱蔽長者身上，讓他們感受到久違的溫暖和關懷。

社區天天在變，靈實的服務在與時並進的同時，圍繞服務使用者需要及感受出發、陪伴他們同行的這個初心，卻一直沒有改變。我們希望打造一個心目中的「願景之都」，這不但需要靈實同工以人為本，易地而處了解獨居及隱蔽長者的需要及想法，溫柔地關懷他們，創新方法及科技應用也十分要緊，在「共築‧健康」計劃扮演了重要角色。這點下回再談。