陳太第一次來求診時的申訴：「我每天都好攰，但一上床，個腦就好似播音機一樣不能停止。」她凌晨兩、三點仍睜着眼睛，反覆回想白天的瑣事，擔心明天的工作。即使偶然睡着，也會在清晨醒來，再也無法入睡。這樣的情況持續了半年，她開始情緒低落、容易發脾氣，工作表現亦大不如前。這並非罕見個案，而是典型的慢性失眠。

失眠不只是「睡不好」，而是全身的警號

長期失眠會對身心造成深遠影響。在精神層面，睡眠不足會削弱大腦調節情緒的能力，增加焦慮症、抑鬱症、情緒不穩與專注力下降的風險。不少患者最初只是失眠，卻逐漸演變成明顯的情緒困擾。