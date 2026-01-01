陳太第一次來求診時的申訴：「我每天都好攰，但一上床，個腦就好似播音機一樣不能停止。」她凌晨兩、三點仍睜着眼睛，反覆回想白天的瑣事，擔心明天的工作。即使偶然睡着，也會在清晨醒來，再也無法入睡。這樣的情況持續了半年，她開始情緒低落、容易發脾氣，工作表現亦大不如前。這並非罕見個案，而是典型的慢性失眠。
失眠不只是「睡不好」，而是全身的警號
長期失眠會對身心造成深遠影響。在精神層面，睡眠不足會削弱大腦調節情緒的能力，增加焦慮症、抑鬱症、情緒不穩與專注力下降的風險。不少患者最初只是失眠，卻逐漸演變成明顯的情緒困擾。
在身體方面，失眠會干擾自律神經與內分泌系統，令血壓、血糖及壓力荷爾蒙長期偏高，增加心血管疾病、糖尿病及免疫力下降的風險。對中老年人而言，長期失眠亦與認知功能退化、跌倒及意外風險增加有關。換言之，失眠不是小問題，而是一個會慢慢侵蝕健康的慢性狀態。
為甚麼會失眠？三大分泌物失調模型
從醫學角度來看，失眠往往源於大腦三個關鍵系統的失衡。
第一是GABA失調：GABA是大腦的「煞車系統」，負責讓神經活動慢下來。當GABA功能不足時，大腦難以放鬆，患者會出現腦袋停不下來、過度思考與焦慮，典型表現是「很累，但睡不着」。
第二是褪黑激素(Melatonin)失調：褪黑激素負責標記「現在是夜晚」，協助生理時鐘運作。作息不規律、夜間長時間接觸藍光，會令其分泌延遲，導致夜晚不睏、作息顛倒，常見於青少年及輪班工作者。
第三是食慾素(Orexin)過度活化：食慾素是維持清醒的系統，若其活性過高，即使入睡也容易醒來，一醒便完全清醒，形成淺眠與易醒型失眠，這在慢性失眠患者中非常常見。
治療失眠：不是單一方法，而是整體重建
有效的失眠治療，必須從多層面入手。睡眠衛生(Sleep Hygiene)是基礎，包括固定起床時間、減少睡前藍光與刺激、讓床只與睡眠建立聯繫，目的是重建穩定的生理節律。
對慢性失眠而言，失眠認知行為治療(CBT-I)十分重要，它能修正對睡眠的過度焦慮與錯誤信念，協助大腦重新學會「自然入睡」。此外正念療法(Mindfulness Therapy)透過把注意力帶回當下，也能減少對睡眠的焦慮與過度思考，降低大腦警覺狀態，讓身心逐步放鬆，從而更自然地進入睡眠。
藥物治療方面，則需因應不同分泌物失衡而選擇。以GABA系統為目標的藥物，適合焦慮型、入睡困難者，但這類藥物容易出現依賴和戒斷症狀；以褪黑激素為主的治療，有助調整生理時鐘；而針對食慾素系統的新一代藥物，則可降低過度清醒，特別適合淺眠、易醒及慢性失眠患者，藥物的角色並非取代自然睡眠，而是協助大腦回復正常節律，這類助眠藥物不是強迫大腦入睡，而是關掉過度清醒的開關，讓睡眠更自然、安全，較少依賴與副作用。假如失眠是情緒病引發，也可以選擇抗焦慮抗抑鬱藥物。
失眠不是意志力不足，也不是單純「想太多」，而是大腦睡眠調控系統失衡的結果。假如出現失眠問題，應及早尋求專業人士協助。真正的治療目標，不是每一晚都完美入睡，而是讓睡眠不再主宰你的人生！
作者為精神科專科醫生林震