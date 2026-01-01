正常的脊柱從正面看時應該是筆直的，如果脊椎骨出現向左或右的側向彎曲，有可能已經患上脊柱側彎。脊柱側彎是常見的脊柱畸形，通常透過X光片測量脊柱側彎角來診斷。當角度大於10度及伴有椎體旋轉，即為脊柱側彎。

脊柱側彎常見類型包括原發性、先天性、神經肌肉性，或伴隨其他綜合症。原發性脊柱側彎是最常見的脊柱側彎，佔70%至80%，多病發於青少年，所以亦叫青少年脊柱側彎。這種脊柱側彎的病因不明，可能與遺傳、激素等因素有關。青少年脊柱側彎的發病率大概是3%至4%，慶幸的是大部分的度數都只是屬於輕微。