寡人骨折尋醫記

公元前 307 年，戰國時代的秦武王(即是秦始皇的先祖)年僅 23 歲。據《史記》所載，他自恃力大無窮，與臣子比試舉鼎。當他舉起象徵天下的「龍文赤鼎」時，卻因力竭失手，巨鼎轟然砸落他腿上，結果「絕臏而死」。「絕臏」二字，意思是斷了腿。但從現代醫學來看，卻留下不少解讀空間：為何斷了腿，會令「寡人」當晚氣絕身亡？ 「臏」之謎思：是膝蓋還是小腿？ 在古漢語中，「臏」既可指膝蓋(髕骨)，亦泛指小腿。既然這尊青銅巨鼎重達數百公斤，砸落在人體下肢，無論是擊碎膝蓋，還是壓斷小腿，其後果都可以是毀滅性的。

死因一：失血性休克與脂肪栓塞 若巨鼎砸在秦武王的小腿上，這便是醫學上典型的小腿脛骨開放性骨折。脛骨前內側僅由皮膚覆蓋，當數百公斤重物落下，會瞬間將皮膚破開並令骨骼粉碎。骨折不僅會造成流血，更可能撕裂小腿內的動脈。在缺乏輸血技術的古代，失血量若超過總量的30%，便會引發第三級失血性休克，導致多重器官衰竭。此外長骨骨折後，骨髓內的脂肪微粒可進入血液，從而堵塞重要器官，引致脂肪栓塞綜合症。雖然脂肪栓塞通常會在 24 小時後才發作，但若屬極罕見的「爆發型」脂肪栓塞，確實可能在數小時內堵塞肺部或腦部血管，引發猝死。

死因二：擠壓綜合症與心律不整 除了骨折外，巨鼎若長時間壓迫下肢，會引發醫學上的橫紋肌溶解症和擠壓綜合症。當肌肉組織受壓壞死，細胞會釋放出大量鉀離子。這些鉀離子一旦湧入血液循環，會導致電解質失衡，引發可致命的高鉀血症。這往往會在受壓獲救後的短時間內，誘發心律不整，甚至乎心跳停頓，這符合史書所載即晚嗚呼的時間線。 死因三：細菌感染與敗血症 假若秦武王能挺過失血性休克或高鉀血症(雖然機會微乎其微)，接下來要面對的則是細菌感染。若「絕臏」是指髕骨開放性骨折，膝關節將暴露於細菌環境中。膝關節本屬無菌環境，一旦包着關節的皮膚和關節囊像城門失守，細菌(例如金黃葡萄球菌)便隨着灰塵與銅銹，從體外直接入侵膝關節腔，引發化膿性膝關節炎與骨髓炎，甚至是可致命的食肉菌。當時秦武王的膝關節，應該出現「紅、腫、熱、痛」這些炎症反應。雖然細菌所引發的敗血性休克需時數日，但在缺乏抗生素注射和清創手術的古代，嚴重感染定必置「寡人」於死地。