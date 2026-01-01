鼻咽癌放化療後 中醫治療促進康復

鼻咽癌作為華南地區最常見的頭頸部惡性腫瘤，其治療主要依賴放射及化學治療(簡稱：放化療)。儘管現代醫學在鼻咽癌治療方面已取得顯著進展，可惜超過 90%的鼻咽癌患者在放化放療期間會出現不同程度的急性及晚期毒副反應，60%至80%出現嚴重口腔黏膜炎或80%至90%放療後一年內口乾症，並常伴隨頸部纖維化及聽力下降等長期後遺症，對生活質量造成持久影響。

急性反應包括口腔黏膜炎、皮膚反應、唾液腺功能減退等，而遠期併發症則涉及唾液腺萎縮、頸部肌肉纖維化、神經損傷、骨壞死等。這些後遺症不僅影響患者的日常生活功能，還可能導致營養不良、感染風險增加，甚至影響後續治療的順利進行。