鼻咽癌放化療後 中醫治療促進康復

鼻咽癌作為華南地區最常見的頭頸部惡性腫瘤，其治療主要依賴放射及化學治療(簡稱：放化療)。儘管現代醫學在鼻咽癌治療方面已取得顯著進展，可惜超過 90%的鼻咽癌患者在放化放療期間會出現不同程度的急性及晚期毒副反應，60%至80%出現嚴重口腔黏膜炎或80%至90%放療後一年內口乾症，並常伴隨頸部纖維化及聽力下降等長期後遺症，對生活質量造成持久影響。
急性反應包括口腔黏膜炎、皮膚反應、唾液腺功能減退等，而遠期併發症則涉及唾液腺萎縮、頸部肌肉纖維化、神經損傷、骨壞死等。這些後遺症不僅影響患者的日常生活功能，還可能導致營養不良、感染風險增加，甚至影響後續治療的順利進行。
多項大型臨床研究證實，中醫藥作為輔助治療能夠顯著改善鼻咽癌患者的生存預後。一項納入1732例患者的系統評價顯示，中西醫結合治療組的1年、3年、5年生存率，均顯著高於單純西醫治療組。另一項台灣大型回顧性研究發現，使用中藥並接受放化療的晚期鼻咽癌患者總死亡率降低20.1%。當中見中藥的療效以沙參、麥冬、生地尤為有效。但必需中醫師按體質處方才有效。
臨床試驗證實，中醫藥治療能夠有效緩解放化療後的各種症狀。針對最常見的口乾咽燥症狀，一項包括30例患者的臨床研究顯示，採用自擬中藥含漱聯合穴位貼敷治療45天後，總有效率達83.3%。對於吞嚥功能障礙，多項研究表明針灸聯合中藥治療顯示出良好效果，針刺風池、廉泉、下關、頰車等穴位配合益氣養陰中藥，能有效改善患者吞嚥功能。
臨床研究顯示中醫藥在鼻咽癌放化療後的症狀緩解與生活品質改善方面具有潛在益處，通過養陰生津、益氣養血、化痰散結等治療，能夠有效緩解放化療副作用，改善患者症狀，提高生存質量，延長生存期，讓鼻咽癌患者康復之路帶來更大支援。
作者為註冊中醫師陳冠龍