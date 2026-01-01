中醫師看新飲食金字塔

美國飲食指引大變：2026年新飲食金字塔，將1992年舊版的「倒置」過來，引起嘩然。 1992年舊版飲食金字塔推廣多年，在香港也宣傳甚廣。其實舊版飲食金字塔推出10年後，美國醫療界已發現改變國人大魚大肉的飲食習慣後，肥胖、心腦血管病、代謝疾病的人數不跌反急升。不得不頻頻作出修改：2005年轉為MyPyramid，2011年改為MyPlate，漸將穀物（特別是精製）比例減少，增加蔬果和奶蛋比例。到了今年，索性將整個飲食金字塔大反轉，提出「高品質蛋白、全脂乳、健康脂肪、蔬果」優先，穀物（特別是精製）降為配角，並嚴控添加糖與超加工食品。新版強調要「吃真正的食物」，拒絕加工食物，低糖，高蛋白質、全脂奶、健康脂肪與蔬果設為飲食重點。

對於，要多食全脂奶和動物脂肪這點，美國其他醫療團體表示保留，因擔心增加心血管風險與訊息混淆。 李醫師本人從來都認為西方的營養學，可作參考不能全跟，即使修改過的新飲食金字塔，高蛋白質、全脂奶也不適合大部份中國人的體質。中國大陸現行為「平衡膳食寶塔（2022）參考了美國的五層結構，同時考慮中國人的飲食習慣，提倡全穀雜豆、時蔬為主，較契合「五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充」之平衡理念。然中醫重視「辨體質、審四時、和五味」，平衡膳食寶塔我也是參考，不會全跟。

2026版強調「少糖少加工」與「多蔬果、重真食物」，這點是可取的。但多紅肉、多飽和脂肪這點，需要時間去驗證效果。目前，我還是偏向以傳統的飲食養生原則：因時因人因地，來制定合適病人的飲食方案。