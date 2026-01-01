生活化防癌 從每日飲食細節做起

世界癌症研究基金會指出，約三至四成癌症與飲食習慣、體重管理及身體活動等生活方式有關。換言之，防癌並不遙遠，可以從每天的飲食開始，一點一滴累積。

對港人而言，外出用膳已成生活常態。據香港最新人口健康調查發現，近八成市民每星期至少外食一次；本地成年人每日平均鹽攝取量約為8.4克，較世衛建議的每日上限5克高出約七成。外食常見高鹽、高脂、低纖維的問題，加工肉類如腸仔、午餐肉、煙肉亦經常出現，而相關飲食模式已證實與大腸癌、胃癌及肥胖風險上升有關。生活化防癌並非追求完美飲食，而是在原有習慣中作出可持續的小調整。