做gym只練手臂？ 忽略core 動作唔穩仲易整親

經過健身室，你會發現很多人都在狂練手臂或大腿，卻往往忽略了身體的「穩定器」——核心肌群(core)。跑步時覺得身體左搖右擺？搬重物時腰痛？唔一定係「老」或者「冇力」而是你的核心肌群太弱了。
核心肌群不只是腹肌，它是一個「圓柱體」：頂部是橫隔膜(幫助呼吸)，底部是盆底肌(支撐盆骨)，兩側是腹部和背部肌肉(穩定脊椎)。它們彼此配合，支撐你的身體，令每一步、每一個動作更穩定、更慳力。
Core不足的6個訊號：駝背、腰背痛、平衡力差、坐低起身感到吃力、腹部凸起、呼吸困難/氣喘 。如果你中了一半以上，是時候開始核心訓練了！
很多人以為練core就是做仰臥起坐(sit up)，但事實上，這只鍛煉表層的腹直肌，對深層穩定肌群幫助有限。真正有效的core訓練應該包括：
•靜態穩定：平板支撐(plank)；
•動態控制：死蟲(dead bug)、橋式(bridge exercise)、農夫走路(farmer's walk)；
•功能性動作：深蹲(squat)、硬舉(deadlift)。
訓練小貼士
•由簡單開始，循序漸進，慢慢增加時間或難度；
•專注動作質素，唔好憋氣或者用錯力代償；
•每星期練2至3次，配合有氧運動。
無論你是運動員、上班族還是長者，核心訓練都能讓你更穩、更安全，遠離傷患。就由今天開始，將核心訓練納入日常生活啦！
作者為中國香港運動醫學及科學學會運動創傷防護員委員會委員黃煥程