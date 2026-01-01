做gym只練手臂？ 忽略core 動作唔穩仲易整親

經過健身室，你會發現很多人都在狂練手臂或大腿，卻往往忽略了身體的「穩定器」——核心肌群(core)。跑步時覺得身體左搖右擺？搬重物時腰痛？唔一定係「老」或者「冇力」而是你的核心肌群太弱了。

核心肌群不只是腹肌，它是一個「圓柱體」：頂部是橫隔膜(幫助呼吸)，底部是盆底肌(支撐盆骨)，兩側是腹部和背部肌肉(穩定脊椎)。它們彼此配合，支撐你的身體，令每一步、每一個動作更穩定、更慳力。

Core不足的6個訊號：駝背、腰背痛、平衡力差、坐低起身感到吃力、腹部凸起、呼吸困難/氣喘 。如果你中了一半以上，是時候開始核心訓練了！