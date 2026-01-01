震波治療風險低 療效持久

以「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎，有沒有副作用？從體外發射震波，會影響附近的器官如膀胱、尿管及直腸等嗎？
答案是不會，震波不會對前列腺附近的組織造成傷害。
可能出現的副作用，是只有極少數病人會感到些微不適或少許刺痛；絕大部分病人都沒有不舒服的感覺。而且醫生可依據病人的耐受程度，在治療過程中，調校震波能量和頻率，以減低個別病人的不適感。
因此，低能量震波可說是低風險、副作用少的治療方法。它不依賴藥物，讓患者毋須長期使用抗生素或止痛藥，減少可能出現的藥物副作用。
在接受治療4星期後，病人通常會感到慢性前列腺炎的病徵有所紓緩。這已得到醫學研究的證實。
以下介紹兩個非對照研究，可見低能量震波有效治療慢性前列腺炎。一個是2008年奧地利專家R. Zimmermann進行，使用低能量震波治療34名慢性前列腺炎病人。在接受治療前，這些病人至少已痛了3個月；經過治療後，他們在痛感、生活品質等方面，都有顯著進步，排尿狀況也有短暫改善；但研究未達到統計學上的意義。
另一個研究，是2017年由約旦專家Al Edwan進行的，對象是55名慢性前列腺炎病人——他們至少有3次或以上的治療失敗經驗。研究人員以低能量震波為他們治療，為期一個月，當中41名病人完成療程。
結果顯示，完成療程的病人，平均的慢性前列腺炎症狀指數、泌尿症狀、生活品質、國際勃起功能指數等指標，都達到統計學上有意義的進步，療效更可維持達12個月。
下周續談。
