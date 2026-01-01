震波治療風險低 療效持久

以「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎，有沒有副作用？從體外發射震波，會影響附近的器官如膀胱、尿管及直腸等嗎？

答案是不會，震波不會對前列腺附近的組織造成傷害。

可能出現的副作用，是只有極少數病人會感到些微不適或少許刺痛；絕大部分病人都沒有不舒服的感覺。而且醫生可依據病人的耐受程度，在治療過程中，調校震波能量和頻率，以減低個別病人的不適感。

因此，低能量震波可說是低風險、副作用少的治療方法。它不依賴藥物，讓患者毋須長期使用抗生素或止痛藥，減少可能出現的藥物副作用。