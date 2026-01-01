「甚麼是筋膜？」這是我在診所常常被病人問及的問題。筋膜就像香橙的果肉間那些白色的絲絡，那些絲絡緊緊包裹著每一瓣果肉，將整顆果實連成一體。筋膜就像這些絲絡，是一層遍布全身的結締組織網絡，從頭到腳無間斷地包裹著肌肉、骨骼、內臟與神經，形成一個完整的張力結構。
筋膜負責傳遞力量、維持姿勢、減緩衝擊，亦充滿不同的神經系統，能感知疼痛與壓力。健康的筋膜柔軟有彈性，讓你活動自如；但一旦失調，則可能引發全身不適。我們的日常活動中，其實藏著許多傷害筋膜的動作，例如長時間固定姿勢——如低頭滑手機和久坐辦公等，會使頸部與下背筋膜黏連；重複性動作像是單肩背重包、慣用同一邊手做事，會導致筋膜失衡；突然過度拉伸，例如熱身不足就運動，則容易造成筋膜微撕裂；水分攝取不足也會影響筋膜，因為它需要水潤滑，脫水會直接降低其彈性。
一旦筋膜受損，帶來的後果不容小覷。當筋膜因受傷、壓力或過度使用而變得黏稠僵硬，就會形成激痛點，並引發轉移痛。例如肩頸筋膜失調可能導致頭痛，腰部筋膜帶來的問題亦可能延伸至臀部。除此之外，活動度下降、慢性疲勞與代償性姿勢不良也會接踵而來。要保養筋膜其實非常簡單，例如每天多喝水、定期做伸展像是貓牛式或使用滾筒放鬆，並且避免靜態姿勢超過30分鐘。若已出現持續疼痛，建議尋求物理治療師評估，透過專業的手法鬆動與運動訓練，能有效幫助恢復筋膜健康。
本會為受痛症影響人士提供物理治療評估及運動建議。詳情請查看香港中華基督教青年會 - 物理治療評估或致電2743 1702(油麻地九龍會所)或2895 4200(尖沙咀基佑綜合健康中心)查詢。
作者為香港中華基督教青年會註冊物理治療師王凱婷