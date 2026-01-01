蠶豆症傳男少傳女的遺傳機率謎因

我們俗稱的「蠶豆症」，正式醫學名稱是「葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症G6PD Deficiency」，亦稱為G6PD缺乏症，屬於一種遺傳性代謝缺陷。

葡萄糖六磷酸去氫酵素(G6PD)主要功能是保護紅血球免受氧化損害，防止其破裂溶解。蠶豆症患者由於天生缺乏了G6PD酵素，以致一生中只要受到嚴重感染或某些藥物及食材成分等的氧化物刺激時，就會因氧化壓力致大量紅血球突然遭受嚴重破壞及分解，造成急性溶血，並可因此而引致黃疸、急性貧血，或甚腎功能受損。

之所以俗稱「蠶豆症」，皆因多年來臨床上證實，蠶豆中所含有的嘧啶葡糖苷(vicine)及伴蠶豆嘧啶核苷(convicine)，正是可觸發缺乏G6PD的患者食用後出現嚴重溶血反應，屬最高風險的刺激物。不過蠶豆症患者除非進食了蠶豆、或受到嚴重感染或服用某些藥物、又或接觸其他高風險氧化物，否則大多可能幾乎一生也不會出現症狀。