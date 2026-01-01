癌症康復者食「兩餸飯」：點揀先至安心？

「兩餸飯」近年成為不少香港打工仔的午餐首選，價錢相宜、選擇多元又方便快捷。然而，對癌症康復者而言，飲食不單止是填飽肚子，更是促進身體修復與康復的重要一環。究竟康復者可以食兩餸飯嗎？其實關鍵在於懂得選擇和配搭。

癌症治療後，身體需要補充蛋白質修復組織，同時保持免疫力。均衡飲食有助減少復發風險，維持體重，改善生活質素。康復者應進食更多高蛋白質的食物，每日蛋白質攝取量為個人的體重，乘以0.8克，並選擇低脂、少鹽、少油的食物。