癌症康復者食「兩餸飯」：點揀先至安心？

「兩餸飯」近年成為不少香港打工仔的午餐首選，價錢相宜、選擇多元又方便快捷。然而，對癌症康復者而言，飲食不單止是填飽肚子，更是促進身體修復與康復的重要一環。究竟康復者可以食兩餸飯嗎？其實關鍵在於懂得選擇和配搭。
癌症治療後，身體需要補充蛋白質修復組織，同時保持免疫力。均衡飲食有助減少復發風險，維持體重，改善生活質素。康復者應進食更多高蛋白質的食物，每日蛋白質攝取量為個人的體重，乘以0.8克，並選擇低脂、少鹽、少油的食物。
香港街頭的兩餸飯選擇琳瑯滿目，從清蒸魚、炒時蔬，到咕嚕肉、炸雞翼、香腸應有盡有。康復者應優先選擇清淡及高營養組合，例如：
清蒸魚：高蛋白、低脂肪，容易消化。
白灼蝦或蝦仁炒蛋：提供優質蛋白質及不飽和脂肪酸。
蒜蓉炒西蘭花、芥蘭：富含纖維、維他命及抗氧化物。
豆腐煮雜菜：植物性蛋白，低脂又易吸收。
搭配糙米或雜糧飯，更能增加膳食纖維，穩定血糖。
康復者應盡量避免：
加工肉類(如香腸、臘腸)：含高鹽及致癌風險。
油炸食物(炸雞、炸魚)：高熱量、高飽和脂肪。
重口味醬料(XO醬、豉油王)：增加鈉攝取，影響心血管健康。
高膽固醇部位(蝦頭、蟹黃)：不利血脂控制。
癌症康復者食「兩餸飯」並非禁忌，只要選擇得宜，亦可做到方便與健康兼顧。同時，亦須特別注意食物安全，在免疫力較弱時，應避免進食生冷食物，並確保食物徹底煮熟。飲食是康復路上的重要一環，懂得選擇合適而健康的餸菜，有助身體補充所需營養，促進康復，亦可減低復發風險。
香港防癌會
www.hkacs.org.hk