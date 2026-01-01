牙醫最怕聽到的一句：「醫生，我得返一日假！」

在香港做牙醫，有一句話聽得特別多：「醫生，我得返一日假！」 這句話一出，我就知道，情況多半不妙。病人往往拖到最後一刻才肯求診，甚至在假期前一晚才打電話來，希望「今日整得掂晒」。 但牙科治療並非快餐。它需要時間、評估與配合。愈急，風險愈高。這句再平常不過的話，折射出香港人生活的一種縮影——快，但沒有空。 一、「快文化」下的醫療矛盾 香港是一個講效率的城市。地鐵兩分鐘一班、外賣15分鐘到、文件一晚交收。這種節奏令我們潛意識認為，身體的問題也應該「即刻有得搞」。

然而牙齒不同於一般身體部位。蛀牙或牙周病的形成通常是慢性的，往往經歷數月甚至數年。當痛楚出現時，問題已深入牙髓或骨頭。這時候，治療需分階段進行，少則兩三次，多則數月。 我常和病人說：「牙齒出事，唔係即日貨；想救，就要時間。」 但現實是，很多人會在出發旅行前、面試前、婚禮前一星期才來補救。那種焦急與後悔，在診症室裏幾乎天天上演。 二、時間不是敵人，而是治療的一部分 牙醫治療之所以講求時間，不是因為我們慢，而是因為組織需要復原的節奏。例如拔牙後要讓骨床自然修復；根管治療之間要觀察炎症反應；矯齒更需骨與牙根逐步移動。每一步的等待，都是確保結果穩定與持久。

我記得有一位年輕病人，因長期拖延蛀牙治療，終於在周五早上痛得受不了，跑來診所。 他不停問：「醫生，今晚我飛倫敦，得唔得快啲整好？」 我只能苦笑：「我哋可以幫你止痛，但要根治，就要等返嚟再跟進。」 那刻，他終於明白，有些事錢買到專業，卻買不到時間。 三、拖延背後，其實是恐懼 不少病人並非不重視健康，而是害怕——怕痛、怕貴、怕麻煩。「得一日假」成了心理防線：「我冇時間睇，唔係唔想睇。」但這種合理化只會讓問題更大。

牙科最常見的惡性循環就是：怕痛→拖→更痛→更怕→更拖。當一顆牙從簡單補牙變成要根管甚至植牙，付出的不止是時間，還有信任與信心。 四、如何在忙碌中與牙齒和平共處 其實，香港人要保護牙齒，不需「有時間」才做得到，只需提前規劃： 1. 固定半年檢查一次——提前預約，就不會與工作衝突。 2. 預留一個「身體日」——每年請一天假給自己，安排牙科、眼科或體檢，一次完成。 3. 出現問題時，不求「即日解決」，而是「根本處理」。 暫時止痛固然方便，但若沒治本，幾星期後仍會復發。在我的經驗裡，那些定期檢查的病人，反而用得最少時間、花得最少錢。因為牙齒從不突然壞，它只是被長期忽略。

五、醫生的話：慢一點，反而走得更遠 我常覺得，牙醫的工作就像城市裡最後一個提醒：有些事，急不來。 當大家都在追求速度，我們卻要病人靜下來、張開口、耐心等。這個「等」字，不只是治療的步驟，更是一種關於生活節奏的哲學。等牙齒復原，也等自己喘息。能夠放慢半步，反而讓結果更穩、更好。 小問小答 Q：真係冇時間睇牙，點算好？

A：可先預約檢查或洗牙，了解狀況後再分階段處理。牙科治療可以靈活安排，不一定一次完成。 Q：出發旅行前突然牙痛，應點處理？

A：先找牙醫評估是否感染或牙髓炎，必要時臨時消炎或拔除。切勿只靠止痛藥，否則飛行中氣壓變化可能令痛楚加劇。

Q：「即日植牙」是否真的即日完？

A：手術可即日完成，但骨整合與修復期仍需數月，期間要定期覆診。 牙齒需要的，不是「快」，而是「時間」。別等到只剩一日假，才想起要看牙。 如對治療安排或時間規劃有疑問，請向你信任的家庭牙醫查詢，讓專業與節奏，重新照顧你的笑容。