中風嶄新手術治療

近年香港中風患者逐漸年輕化，每年中風患者有75%能夠倖存，其中約半數患者有中度或嚴重的活動功能缺損，影響行動及自我照顧。很大部分患者神志清醒，冀望中風復康後可恢復較正常的生活。 中風後首半年復康黃金期，透過物理治療及職業治療，存活的大腦部分，可從新學習喪失的功能，但抑制肌肉反射收縮的中樞神經路徑往往不能全面恢復，令患者的肌肉痙攣，肌張力升高，關節前後方肌力不平衡。當患者做一些協調性高的活動時，肌張力會不自覺升高，令肢體姿態不正常，最常見是走路時，上肢肘關節不正常屈曲。

復康黃金期之後，大部分患者的功能恢復已到頂點，進步空間有限。嶄新的治療方案，有助患者康復至更接近中風前的活動能力。 注射肉毒桿菌素(Botox)可令肌張力減低，達致關節兩方的肌力平衡，靜態姿態回復正常。在正常張力環境下，更可加強大腦活動學習，增進大腦對肌肉的調控，效果是永久性的功能提升。如約6個月後肌力不平衡再次出現，各種嶄新手術治療方案，可協助患者實現長期性的功能及外觀恢復正常的目標。功能重建手術可分為肌肉肌腱術及神經線適度切除術兩大類。

如肩關節肌力不平衡，令手不能觸及頭頂，可採用胸大肌肌腱延長術，患者可用正常的上肢，引領患側，做過頭伸展；患者也可與友人一起做上肢伸展，令他們容易感到被親友接受。大部分患者都有肘關節過度屈曲的情況，尤其在心情緊張或走路時。除肌肉及肌腱延長術外，還可以在神經線入手，做高選擇性神經根阻斷。此手術可減低肌張力的同時，保留主動控制及肌力，並改善姿態。腕關節如長期屈曲，遠端手指不能出力，影響發揮大腦主動控制能力，可採用肌腱延長術，令手腕在放回中立位置，功能得以發揮。下肢肌力不平衡也可用同類型手術，改善步姿及速度。

作者為港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉醫生