小朋友腹瀉 不能單靠自然痊癒

小朋友腹瀉，許多父母認為讓孩子「屙清晒」，即不服藥不就醫等待自然康復最簡單。這種方法在某些輕微病毒性感染中可能有效，但腹瀉並非單純症狀，有可能反映更嚴重問題。忽視腹瀉或僅依賴自然療法，可能導致脫水或細菌性感染併發症。

腹瀉可能由病毒、細菌、寄生蟲或食物不耐受引起。雖然病毒性腹瀉通常較輕微，但細菌性感染(如沙門氏菌、大腸桿菌或志賀氏菌)可能引發嚴重併發症，例如血毒症或腎功能損傷。這些情況在免疫系統尚未成熟的小朋友身上風險更高。即便嚴重併發症不常見，一旦發生死亡率可能極高。