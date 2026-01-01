小朋友腹瀉 不能單靠自然痊癒

小朋友腹瀉，許多父母認為讓孩子「屙清晒」，即不服藥不就醫等待自然康復最簡單。這種方法在某些輕微病毒性感染中可能有效，但腹瀉並非單純症狀，有可能反映更嚴重問題。忽視腹瀉或僅依賴自然療法，可能導致脫水或細菌性感染併發症。
腹瀉可能由病毒、細菌、寄生蟲或食物不耐受引起。雖然病毒性腹瀉通常較輕微，但細菌性感染(如沙門氏菌、大腸桿菌或志賀氏菌)可能引發嚴重併發症，例如血毒症或腎功能損傷。這些情況在免疫系統尚未成熟的小朋友身上風險更高。即便嚴重併發症不常見，一旦發生死亡率可能極高。
另一問題是脫水。小朋友體內水分比例高，腹瀉導致水分和電解質流失可能迅速惡化，出現口乾、尿量減少、嗜睡或精神萎靡。若不及時處理，脫水可能危及生命，特別對年幼孩子。
為何「自然療法」不可靠？「屙清晒」假設腹瀉能自行清除「毒素」，但忽略腹瀉原因多樣性。病毒性腹瀉可能數天緩解，但細菌性或寄生蟲感染往往需要特定治療。若僅等待自然康復，可能延誤診斷。例如，某些細菌性腸胃炎可能引發血便、持續高燒或全身感染，若不經專業評估，後果不堪設想。
此外，腹瀉期間營養流失和脫水可能影響發育。單純依賴自然痊癒無法有效補充水分和電解質，也無法針對病因治療，可能讓孩子承受不必要痛苦。
父母應在以下情況立即就醫：
‧腹瀉持續超過2至3天，或次數頻繁(每日超過5至6次)；
‧糞便帶血、黏液，或伴高燒(38.5℃以上)；
‧出現脫水徵兆，如口乾、眼窩凹陷、尿量減少、嗜睡或煩躁；
‧孩子拒絕進食飲水，精神異常。
醫生會根據症狀評估，可能包括糞便核酸測試、細菌培養或血液檢查，確定病因。對於輕微腹瀉，建議口服電解質補充液；嚴重個案考慮靜脈輸液。細菌性感染則可能開抗生素。這些措施能減輕症狀、防止併發症並加速康復。