由待客到待人：一份溫暖的服務初心

來到中大醫院，許多病人首先感受到的，是舒適的環境、順暢的流程、以及細緻周到的服務。自我擔任行政總裁以來，如何讓每一位走進這裡的人感受到更貼心、更有溫度的體驗，一直是我心裏最重要的課題。過去幾個月，我們展開了一系列的學習與交流，特別向酒店業汲取那份無微不至的服務美學，期望讓病人的就醫旅程，不僅止於專業與效率，更能擁有一份被尊重、被關懷的暖意。
不久前，我們安排多個前線團隊的同事走進一家優質酒店，親身觀摩其服務運作，學習如何細膩地把握服務的節奏、預見客人的需求，並在每一個細節中體現美學與用心。這一切，都是希望讓來到醫院的人，能夠安心託付，感受到持續而真誠的關懷。同時，我們亦榮幸邀請酒店業的專家到院分享，與同事們深入探討何謂真正「以人為本」的服務心法。
溫暖，往往藏在細節裡。上月聖誕佳節，我們有幸邀請到國際五星級酒店集團的前行政總廚擔任客席主廚，與我們的膳食團隊一起，為當時住院的家人親手準備了法式栗子蛋糕「蒙布朗」，將節日的甜蜜與祝福，送予每位病人。
醫療與酒店，領域雖不相同，但核心卻彼此相通：都是以「人」為本，讓每個人都感受到自己被看見、被重視、被溫和對待。我常與同事們共勉：醫療是專業，更是人與人之間的緣分與信任。這份信任，不僅來自先進的技術，更往往源於那些細微的瞬間——一句安撫的說話、一個體諒的眼神，讓專業照護變成有温度的互動。
我們深知，在醫療現場，每一天都是與時間競賽，工作繁重、流程複雜，壓力沉重。正因如此，從「待客」走向「待人」，進而實踐「以病人為中心」，不是一句口號，而是我們每天主動作出的選擇與實踐：在忙碌中依然願意多停留一刻、多傾聽一句、多一次真誠眼神的交流，讓病人的就醫過程，少一點冰冷，多一分從容與安心。
我們相信，這份帶著溫度的用心，本身就是療癒的一部分。