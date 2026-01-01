由待客到待人：一份溫暖的服務初心

來到中大醫院，許多病人首先感受到的，是舒適的環境、順暢的流程、以及細緻周到的服務。自我擔任行政總裁以來，如何讓每一位走進這裡的人感受到更貼心、更有溫度的體驗，一直是我心裏最重要的課題。過去幾個月，我們展開了一系列的學習與交流，特別向酒店業汲取那份無微不至的服務美學，期望讓病人的就醫旅程，不僅止於專業與效率，更能擁有一份被尊重、被關懷的暖意。

不久前，我們安排多個前線團隊的同事走進一家優質酒店，親身觀摩其服務運作，學習如何細膩地把握服務的節奏、預見客人的需求，並在每一個細節中體現美學與用心。這一切，都是希望讓來到醫院的人，能夠安心託付，感受到持續而真誠的關懷。同時，我們亦榮幸邀請酒店業的專家到院分享，與同事們深入探討何謂真正「以人為本」的服務心法。