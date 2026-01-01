中醫暴食後急性胰腺炎

這類情況中醫認為與「飲食不節、脾胃損傷、濕熱壅盛」有關。暴飲暴食損傷脾胃運化，使食積鬱滯於中焦。食積生熱、濕從內生，最終形成「濕熱互結」，兩者壅阻中焦，氣機不暢，便容易表現為上腹脹痛、噁心嘔吐、口苦黏膩等症狀。

病人本身有膽石，所以向來小心飲食。不過，一時放縱，食完元旦buffet後出現劇烈上腹痛、嘔吐，前往急症室終診斷為「急性胰腺炎」。住院一周後出現消瘦、沒胃口、食後想反胃和上腹痛，轉求中醫調理。

「濕熱互結」治療也當然是以清利濕熱為主，但同時又要根據病人體質，或四季相應天氣而有所變化。

這病人，在夏天時也因為外遊時貪食，也曾出現類似病情，不過那次來勢不如今次的又急又猛，所以沒有去急診室，也沒有西醫的「急性胰腺炎」診斷，但本質上和今次的發病相似。因為當時天氣濕熱，加上患者濕熱，治療上就清熱化濕、疏暢氣機。用了三仁湯加木香、枳實、神曲等，很快就痊癒了。但可能康復了太久，忍不住犯貪食之過。

今次因為病人先經西藥治療，消炎藥抗生素多食後出現脾胃虛弱，所以中醫治療時著重健脾和胃，用了黨參、雲苓、白朮、陳皮、砂仁等等以醒脾和中。一般來說，胰腺炎急性期過後，脾胃功能仍未完全恢復，調脾胃應少食多餐，清淡流質食物作為過渡。避免暴飲暴食、肥甘厚味、禁酒、油膩、煎炸食物，防止再度誘發炎症。注意作息，避免壓力大，因情緒鬱結易使肝氣鬱滯，影響脾胃運化。