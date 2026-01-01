AI年代下的說話表達之重要性

在這個AI快速普及的年代，很多人都開始擔心未來的工作會否被科技取代。家長在為孩子選科時，除了考慮興趣與能力，也會想：「這科目在10年後還有用嗎？」這種焦慮其實很普遍，因為世界的變化速度真的快到令人難以預測。 但有一樣東西卻不容易被取代，就是「說話表達」的能力。無論AI多聰明，它始終是工具，真正能夠連結人與人之間的，還是語言與溝通。尤其在Gen Z這一代開始踏入職場，他們雖然被稱為「電腦native」，打字、用apps、甚至用AI輔助工作都非常熟練，但當要面對面交流、開會表達意見、或是說服別人時，說話的技巧就顯得格外重要。

試想像一下，一個年輕人面試時，履歷表可能已經由AI幫忙排版得很漂亮，但真正能打動面試官的，往往是他在面試過程中如何表達自己。能否清楚講出自己的想法、展現自信、又不失禮貌，這些都是AI無法替代的。再舉個生活化的例子：在朋友聚會中，如果只懂得低頭看手機，或者用AI生成的訊息去回覆，久而久之人際關係會變得疏離。相反，懂得用幽默、真誠的語言去交流，才會令人覺得你有溫度。 說話表達的重要性，還體現在「跨界合作」上。現在很多工作都需要不同專業的人一起完成，例如設計師要和工程師合作，市場部要和數據分析師溝通。AI可以幫忙處理資料，但要把複雜的想法用簡單的語言解釋給不同背景的人聽，這就需要良好的表達能力。這種能力不單是「講得好聽」，更是「講得人明白」。

另外，說話表達也和「批判思維」緊密相連。當我們能夠清楚表達自己的立場，並且用合適的語言去提出問題或挑戰觀點，才算是真正參與討論。AI可以提供資料，但它未必能幫你判斷甚麼是最合適的角度。這時候，人的思考加上語言的力量，就成為不可或缺的部分。 總結來說，AI年代帶來很多便利，但同時也提醒我們：愈是科技發達，人與人之間的溝通就愈顯珍貴。說話表達不只是工作技能，更是一種生活能力。它能幫助我們在職場中突顯自己，也能讓我們在生活中建立真實的連結。未來的世界或許充滿不確定，但只要懂得好好表達，無論AI如何進步，我們都能保持自己的獨特價值。