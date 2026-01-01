霍諾德徒手爬攀上素食金字塔

研究發現，素食飲食提供足夠蛋白質與胺基酸，毋須過度擔憂缺乏。

91分鐘30秒成功登頂，我說的是剛剛成功徒手爬攀台北101大樓的美國攀岩家霍諾德(Alex Honnold)。霍諾德今次創舉，除了向世界展示他的非凡身手，還提醒早前公布的美國人飲食指南素食與增肌和頂級運動表現、極限體能並不衝突。說過了，《2025-2030美國人飲食指南》強調蛋白質優先，而指南中圖文並茂的其實是肉類蛋白優先。倒轉食物金字塔的同時，卻維持飽和脂肪攝取量不超過每日總熱量的10%這個上限。真正被倒轉的，其實是多豆少肉這個《2025年飲食指南顧問委員會科學報告》的專家建議：增加豆類、豌豆和扁豆的攝取量，同時減少攝取紅肉及加工肉類。