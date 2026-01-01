霍諾德徒手爬攀上素食金字塔

研究發現，素食飲食提供足夠蛋白質與胺基酸，毋須過度擔憂缺乏。
91分鐘30秒成功登頂，我說的是剛剛成功徒手爬攀台北101大樓的美國攀岩家霍諾德(Alex Honnold)。霍諾德今次創舉，除了向世界展示他的非凡身手，還提醒早前公布的美國人飲食指南素食與增肌和頂級運動表現、極限體能並不衝突。說過了，《2025-2030美國人飲食指南》強調蛋白質優先，而指南中圖文並茂的其實是肉類蛋白優先。倒轉食物金字塔的同時，卻維持飽和脂肪攝取量不超過每日總熱量的10%這個上限。真正被倒轉的，其實是多豆少肉這個《2025年飲食指南顧問委員會科學報告》的專家建議：增加豆類、豌豆和扁豆的攝取量，同時減少攝取紅肉及加工肉類。
原來，科學報告背後的作者之一Christopher Gardner，幾年前曾在其研究文章《Dietary Protein and Amino Acids in Vegetarian Diets — A Review》為植物蛋白平反：
We point out that protein-rich foods, such as traditional legumes, nuts and seeds, are sufficient to achieve full protein adequacy in adults consuming vegetarian/vegan diets, while the question of any amino acid deficiency has been substantially overstated.
蛋白質優先沒有問題，但含豐富蛋白質的植物性食物如傳統豆類、堅果與種子，其實已可滿足成人素食者的蛋白質需求。植物性食物含有所有20種胺基酸，雖胺基酸比例不如動物性食物理想(穀物賴胺酸較低，豆類硫胺基酸稍低)，但混合攝取(如穀物配豆類)即可滿足需求。吃素的霍諾德亦而透過他的肌肉與力量證明，攝取足夠蛋白質不一定要肉類蛋白優先。