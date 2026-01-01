婦科疼痛是指與女性經期、孕期、分娩等有關的各種疼痛性疾病，如痛經、慢性盆腔炎、子宮內膜異位症、產後疼痛等。中醫認為疼痛與「不通則痛」或「不榮則痛」有關。外傷、瘀傷、內病不利於局部氣血流動，經絡受阻，引起疼痛；如果時間較久，進而影響五臟六腑，耗損氣血則痛。

慢性盆腔炎是臨床婦科較為常見的女性內生殖器及其周圍結締組織、盆腔腹膜的慢性炎症，多因急性盆腔炎未徹底治療或起病緩慢，臨床症狀輕未得到重視，使病程遷延反覆引起。臨床常伴有月經紊亂、白帶增多、腰腹疼痛等症狀，嚴重者可導致異位妊娠、輸卵管堵塞、不孕等疾病。