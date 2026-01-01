婦科疼痛是指與女性經期、孕期、分娩等有關的各種疼痛性疾病，如痛經、慢性盆腔炎、子宮內膜異位症、產後疼痛等。中醫認為疼痛與「不通則痛」或「不榮則痛」有關。外傷、瘀傷、內病不利於局部氣血流動，經絡受阻，引起疼痛；如果時間較久，進而影響五臟六腑，耗損氣血則痛。
慢性盆腔炎是臨床婦科較為常見的女性內生殖器及其周圍結締組織、盆腔腹膜的慢性炎症，多因急性盆腔炎未徹底治療或起病緩慢，臨床症狀輕未得到重視，使病程遷延反覆引起。臨床常伴有月經紊亂、白帶增多、腰腹疼痛等症狀，嚴重者可導致異位妊娠、輸卵管堵塞、不孕等疾病。
中醫學將其歸屬於「癥瘕」、「婦人腹痛」、「帶下病」等範疇。婦人多於經期或產後胞脈空虛時，外感內傷，攝生不慎而導致濕熱甚或熱毒凝滯胞宮，從而使氣血運行受阻滯，引起腹痛、月經過少等。發病部位在胞宮與沖任，與肝、脾、腎等臟腑密不可分。病因病機較為複雜，概括為濕、熱、瘀、寒、虛5個方面。濕熱是本病主要的致病因素，瘀血阻遏為本病的根本病機。治療以活血化瘀、行氣止痛為主，配合清熱利濕、疏肝行氣、散寒止痛、補腎健脾益氣等。定期進行體檢，及時了解身體情況。長期持續不適還是建議前往醫院就診，查明原因。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師郭小詩博士