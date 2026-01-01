靈實We are the Advocates系列：「共築‧健康」計劃，二之二

社會服務工作如果無法善用科技，提高效率，自然難以回應近年的社區需要及發展，這個結果不問而知。然而，假如科技缺乏以人為本的關懷，冷冰冰的，沒有溫度，意義又在哪裡？暖人心脾的愛心關懷，與擁抱轉變的積極進取精神，兩者從來並行不悖，而靈實精神，從來都是兩者的相宜結合。 靈實同工與政府推展的「共築‧健康」計劃，原意是希望把握公屋的獨居及隱蔽長者難得外出的機會，比如說是到屋邨繳費處交租等，與這些用戶接觸並建立互信。然而與一般長者不同，同工發現即使認識了這些獨居及隱蔽長者，假如之後要持續了解、關心他們，或者跟進他們的個案，原來也需要一定策略及技巧，而科技在這個過程中扮演了重要角色。

這是因為這些獨居及隱蔽長者之中，不少人已慣了一個人起居飲食，對於其他人的噓寒問暖，盡管他們心存感激，有時也會感到不知所措甚至有壓力。如何平衡這些長者的感受，找到一個合適的距離關心這些有需要人士，同時在過程中不斷提高同工與長間之間的互信呢？科技在這裡便起了積極作用。 於是負責計劃的同工想到與中電合作，透過中電提供並在長者家中安裝的智能電錶，收集、觀察及分析這些長者的用電數據，這樣就可以在一個長者感到合適的距離，了解他們的生活及健康狀況。當同工發現長者的用電情況出現異常，就可以及時向他們伸出援手。

同工舉例表示，有長者在家中不慎跌倒後，導致用電量比平日減少，智能電錶偵測到異常用電情況後觸發警報。同工收到通知後，馬上聯繫這名長者瞭解其狀況，幸虧照顧者已及時把長者送往醫院，同工了解其需要後，也盡快提供一切有需要的支援。 相比傳統家訪，透過以上方式關心獨居及隱蔽長者，既可減少對他們生活的干擾，又能同時持續掌握其居家安全，讓同工在有需要時對他們進行關懷及支援。此外，大數據的收集、分析，可讓同工預測潛在危機，例如獨居長者的認知能力有沒有惡化，從而提前介入協助。

過去數年，人工智能、大數據、樂齡科技等的廣泛應用，重塑著大家的生活及工作的面貌，不論身處哪個界別也能感受得到。時代的巨輪在轉，能夠擁抱科技，不忘初心，才能迎接未來。為此靈實的同工已經整裝待發，默默思索如何善用科技，結合到靈實的專業服務及靈性關懷之中，讓有需要人士得到更快、更好、更全面的全人關顧。想知道更多靈實這方面的動向，密切留意機構接下來的系列文章。