打邊爐五大常見食材 為何不能吃半生熟？

打邊爐食材由於大多不屬適合生吃的刺身級別，故容易含有過量致病細菌或病毒，若沒有經高溫徹底煮熟就進食，可分別導致急性腸胃炎、或甚急性戊型肝炎、又或可能導致寄生蟲趁機入侵內臟而損害相關功能。 尤其下列5大常見高風險的打邊爐食材，絕不應為了追求絲滑粉嫩的口感而生吃或只吃半生熟，反而必須要煮至全熟才可進食，闡述如下： 一、生蛋及混了生蛋的醬料：沒有經殺菌程序的生蛋，是最常見孳生大量沙門氏菌的食物，呼籲避免用生蛋蘸食。

二、貝殼類海產：包括生蠔、蜆等，這些海產均是副溶血性弧菌、大腸桿菌、諾如病毒、甲型肝炎病毒等最愛「落戶」並大量繁殖的溫床，比一般魚肉風險更高。 三、以免治牛或豬肉製成的鮮肉丸：免治肉是最常見受大腸桿菌(包括0157:H7)污染的食材。0157:H7大腸桿菌感染是導致出血性腹瀉的主要原因之一，而且當食物中毒的病情惡化時，更可併發急性腎衰竭，或稱溶血性尿毒症候群。 四、生雞肉、生豬肉：早年坊間曾誤傳日本的雞肉及歐洲的豬肉可吃半生熟，在此再提醒大家來自任何地方的雞和豬一律不應生吃，必須吃全熟。生雞肉容易充斥沙門氏菌及空腸彎曲菌，生豬肉則易藏沙門氏菌、大腸桿菌、大腸彎曲菌、寄生蟲如弓形蟲和豬肉 帶 絛蟲。兩類生肉若沒有徹底煮熟，這些病原體可能無法被殺滅，食用後除可引起腸胃炎。更甚或造成嚴重疾病，例如空腸彎曲菌因其脂寡糖與週邊神經膜的神經節苷脂相似，可令免疫力錯亂而併發「吉巴氏綜合症」，該併發症主要影響周邊神經系統，導致患者出現感覺異常、麻木、肌肉無力，甚至自主神經功能障礙、吞咽困難及呼吸困難。

至於吃了受寄生蟲例如弓形蟲的蟲卵囊污染的肉類，可被侵佔全身，尤甚免疫力弱人士及孕婦的腹中胎兒更危險，因為弓形蟲可從那些侵佔了人體內組織並呈休眠狀的囊腫逃出來，引致受感染者的腦神經系統、心、肝及眼睛發炎，胎兒更可因此而胎死腹中。 五、禽畜內臟：主要是本地常吃的生豬肝(豬潤)、生牛肚(牛胃)等。除了和上述生肉一樣易孳長相關常見的致病細菌和寄生蟲之外，更要注意的是：生豬肝在本地是戊型肝炎病毒的主要源頭，病毒會藏在血液及肝組織，進食後可致戊型肝炎；而生牛內臟亦是大腸桿菌主要宿主之一。

作者為香港港安醫院—荃灣急症科顧問醫生及臨床毒理專家劉啟基醫生