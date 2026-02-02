伴侶衝突 智慧協商之道

在之前的專欄中，我們談到如何重新理解伴侶衝突——重要的不是對錯之辯，而是學會尊重、好好正視彼此的意見差異。這次，我們就來談談如何解決這些衝突！ 在處理「高衝突」伴侶(high-conflict couples)時，即使你告訴他們要冷靜、心中要有愛、要忍讓、要包容，希望協助他們找到共同點和潛在需求，有時也不見得有效。這時，我會說說小故事來引導他們反思，希望他們的心態有所轉變。 一場極端的對峙 想像一下，當一對伴侶陷入激烈的爭吵時，雙方就像銀行內持槍的劫匪與外面的警察：劫匪希望順利劫走錢財，而警方則優先考慮市民的安全，並將劫匪繩之於法。

如果雙方都固執己見，或者任何一方情緒一旦失控，最終受害的將不僅是雙方，還有銀行內的無辜人質。 警：「你已經被包圍，放下武器，舉起雙手投降吧！否則我們會開槍攻進來。」

匪：「我不會投降！如果你攻進來，我會先殺掉所有人質！」 在這種情況下，你最不想做的，就是挑動到對方的神經，而是試著慢慢進行談判(negotiate)，而且還得要有策略(strategy)。 有趣的協商之道 「我們已經僵持了3個小時，你一定累了吧！可以給你送些午餐及飲料嗎？能告訴我，裡面一共有多少人質嗎？」

「可以，裡面有22個人。」

「裡面的小孩和孕婦真的很可憐，如果我在30分鐘內把餐飲送到，你能先放她們嗎？」

「……那好吧！」

這故事的情節當然與伴侶衝突不盡相同，但對於高衝突的伴侶來說，敵意和攻擊性彷彿就像警匪之間的緊張對峙，充滿著強烈壓迫和對抗的氛圍。解決的關鍵在於有策略的談判與條件交換(give & take)：你不會完全得到想要的，但通過放棄一些需求，或許能達到一定的妥協。 智慧的選擇 再來一個故事：一位富有的慈善家探訪非洲一個農村，帶了很多名牌運動鞋送給當地的少年人，卻發現數量只足夠給一半的孩子，於是到市區商店為另一半的孩子買來普通的運動鞋。

為了公平，他決定舉行一場足球比賽，獲勝的隊伍可以選擇自己喜歡的鞋。最終，A隊贏了，隊長興奮地跑去選鞋。你猜他選了名牌的還是普通的運動鞋？ 慈善家問隊長為甚麼這樣選，隊長答道：「我代表大家選了普通的運動鞋！不是因為我們不喜歡名牌，而是因為另一隊人是我們的好友，將來還會一起打球。選這雙普通的運動鞋是為了我們的友情，這比拿到名牌運動鞋更重要！」 這讓我想起情緒導向治療(Emotional-Focused Therapy)大師Leslie Greenberg的說話。在處理伴侶激烈爭持時，他常常問：「Do you want to win/ be right, or do you want to be in a relationship?」(你想贏/想證明你是對的，還是想維持這段關係？)在解決伴侶衝突時，真正重要的不是贏得爭辯，而是維護彼此的情感連結。

解決衝突的關鍵不僅是要找到具體方案，更在於調節我們的心態。就像隊長選擇重視友情一樣，我們也應該運用「互惠」原則進行策略性談判，而非僅追求個人需要，以免導致情緒失控。當我們將焦點放在理解與支持上，衝突就能成為增進親密的契機，從而在挑戰中學習共同成長。 歡迎瀏覽家計會「婚姻與性」成長輔導服務網頁及預約各項服務。 作者為家計會青少年保健中心輔導督導主任高威頓