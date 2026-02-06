震波治療費用不昂貴

最新的「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎研究，發表於2020年的歐洲文獻。

研究為期一年，從2017年5月至2018年4月進行，對象為40名慢性前列腺炎病人，年齡由25至78歲，病人接受每星期一次，共4星期的低能量震波治療。

病人的療效，以症狀評分表來測定。在剛完成四星期治療時，病人的「國際前列腺症狀評分」(IPPS)改善了37%；而「美國國立衛生研究院慢性前列腺炎症狀指數」(NIH-CPSI)則改善了43%。

在治療後12星期再次評核，病人報告的疼痛症狀評分，以「視覺類比量尺(Visual analogue scale)」表示的話，改善了52%；而IPPS評分則維持在39%水平，與剛完成治療時差不多。