最新的「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎研究，發表於2020年的歐洲文獻。
研究為期一年，從2017年5月至2018年4月進行，對象為40名慢性前列腺炎病人，年齡由25至78歲，病人接受每星期一次，共4星期的低能量震波治療。
病人的療效，以症狀評分表來測定。在剛完成四星期治療時，病人的「國際前列腺症狀評分」(IPPS)改善了37%；而「美國國立衛生研究院慢性前列腺炎症狀指數」(NIH-CPSI)則改善了43%。
在治療後12星期再次評核，病人報告的疼痛症狀評分，以「視覺類比量尺(Visual analogue scale)」表示的話，改善了52%；而IPPS評分則維持在39%水平，與剛完成治療時差不多。
筆者介紹的5個醫學研究都證明，低能量震波可有效治療慢性前列腺炎。使用體外震波治療的好處：
毋須住院，可在日間診所做治療。
不用麻醉。
非侵入性。
對絕大多數人來說，是一項無痛治療。
風險低，副作用少。
有效治癒率達70%至80%。
容易應用。
費用不昂貴。
可與其他治療方法一起使用，同時也可減少對藥物的依賴。
那麼，有哪些人不適合做低能量震波治療？下周續談。
(慢性前列腺炎之體外震波5)