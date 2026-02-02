洪先生與太太原本過著悠閒的半退休生活，直到洪太太因嚴重肺炎入住深切治療部(ICU)，需要接駁呼吸機及人工肺來維持生命。洪太太病情反覆，醫院標準程序是病情惡化時須即時通知家屬。在一個多月裡，洪先生接到無數電話，多為緊急通知或須到醫院討論某些治療選項，且多數發生在深夜時間，讓他經歷了許多無眠的夜晚。最終，洪太太康復出院，這段經歷也讓我們成為朋友。

幾個月後，洪先生邀請我作客，席間坦言：「其實你知不知道我直至現在都很害怕收到那些午夜凶鈴？醫院打電話來，一定不是好事。」這讓我反思，雖然我們強調與家屬溝通，但對接收者而言，這些善意卻可能帶來巨大的壓力。洪先生還說：「我最害怕是見到你，因為你的責任好像就是向我宣布壞消息，每當你垂下頭緊鎖眉心，我大概都可以猜測到是甚麼事。」宣布壞消息已成為我們日常工作的一部分，我自認表現寬容，但身體語言卻最誠實。那一刻，我感到有些無地自容。