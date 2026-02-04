坐在球場邊的脊柱側彎女孩

「後來 我總算學會了 如何去愛

可惜你 早已遠去 消失在人海⋯⋯」

聽着這首歌，我想起中二那年，每次PE堂都坐在球場邊的戴巧環。面對這位插班生，起初我們都不知道她向校方申請不上體育課的原因。後來，我們從她的舊同學得知，某天她在球場上，彎下腰接排球時，被同學發現她背部的不對稱，從此便在她背後取笑她。結果她退了學，轉到我們的學校當插班生。

「點解今日成25度，戴巧環仲着住件冷衫嘅？」「肯定係佢之前，成日單邊孭書包，結果搞到依家有高低膊問題啦！」無奈轉校並沒有止息同學的誤解，而她內心也逐漸築起了圍牆，拒人於千里之外。現在回想，我才明白到，使她在室外氣溫25度時仍舊穿上冷衫的，是她的脊柱側彎已達25度，以致她需要日夜都穿戴矯形支架，來控制脊柱側彎惡化。因此無論任何天氣，她都穿起冷衫來遮掩校裙內的「盔甲」，她更害怕在女更衣室內，當眾展露身上的「圍牆」，故此她在轉校後也從未上過PE堂。