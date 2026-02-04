跟失眠說再見：重建睡眠新方向

中文大學過往研究發現，多達三成港人有失眠問題，但當中不少患者都低估了失眠帶來的問題而沒有求診。同時有些人認為完全睡不著覺才算是失眠，事實上失眠有不同類型，例如超過30分鐘才可入眠；入睡後很容易醒來，之後便難以再入睡；比平日早一、兩小時便醒來；又或睡眠時間充足，但起床時仍然疲倦沒精神。以上情況如果每星期出現3次或更多，並持續1個月至3個月或以上，同時影響到日間生活，如工作、婚姻、人際關係等，又或疲累情況已造成困擾，都屬於失眠，應該要處理。

治療失眠兩大方向 如果遇上失眠問題，可以先嘗試建立睡眠健康，如作息定時、維持房間昏暗、安靜、溫度適中等；如果之後失眠仍然持續，就應該尋求協助。另一方面，如家人發現自己睡眠時有很大鼻鼾或呼吸間斷的問題，或者有慢性痛症、情緒變得焦慮或不開心，都是及早求助的徵兆，及早介入治療有助防止失眠惡化，影響身體健康。 治療失眠，除做好睡眠健康之外，首選是非藥物的認知行為治療。如果療效不理想，就會考慮使用藥物。藥物選擇有傳統的鎮靜劑、安眠藥，或其他精神科藥物、抗抑鬱藥、抗敏感藥、褪黑激素等，新一代則有「雙重食慾素受體拮抗劑(DORA)」。傳統鎮靜劑或安眠藥雖有效令患者入睡，但可能導致日間嗜睡、頭暈問題，高劑量或致意識模糊，長期用藥更可能出現耐藥性、產生依賴，停藥或出現脫癮徵狀，例如完全睡不著、覺得焦慮。另外，安眠藥或引致複雜睡眠行為，如夢遊，也可能影響認知能力，尤其對於長者。長者使用安眠藥或鎮靜劑，可能會因為疲累而增加跌倒風險，也是需要注意的地方。

新一代DORA藥物 處理失眠免致藥物依賴 DORA則以全新機制處理失眠，食慾素是促進腦部清醒與警覺的傳遞物質，當食慾素上升，人就會活躍和清晰一點。DORA透過阻斷食慾素的機制，從而減低中樞神經對外界刺激的反應，令清醒的訊號減弱，讓大腦容易進入入睡狀態，以及維持睡眠，較不容易醒來。傳統安眠藥就如強制將電腦關機，而DORA則讓它不能開機。研究指使用DORA一年，並未發現上癮問題，停藥也不會出現脫癮症狀，即不會有失眠反彈、嗜睡，濫藥風險也較低。

指引一般建議每晚睡前半小時服用一粒DORA，使用3個月。有需要可持續用藥一年，治療效果仍可保持，甚至愈來愈好；而DORA最大好處是可按需要停藥，並非一定要食足3個月。如配合認知行為治療，改善失眠效果較為顯著。要留意的是，須預留7至8小時睡眠時間方可服用DORA，否則醒來或感疲倦，影響開車、使用其他器械等。DORA或會引致如輕微頭暈頭痛、作嘔作悶等副作用。由於不會有抑制呼吸的副作用，某些疾病患者使用DORA會較為安全。此外，兒童、孕婦、嚴重精神科疾病病情未穩定者，以及肝功能不全人士未必適合使用。

建立醫患互信關係 助長遠改善失眠 醫生與患者應建立互信關係，患者可放心將自己擔心的情況、過往曾試過處理失眠的方法告知醫生，醫生亦可用不同方式解釋藥物機制，並分析過往患者採用過的方法，以及因應患者情況，如導致失眠的原因、徵狀、身體狀況等選擇合適的藥物，如有新方法也可鼓勵患者嘗試，並按患者個別情況調整藥物劑量，配合睡眠健康、規律運動等，長遠改善失眠問題。 作者為精神科專科醫生林潤婷

