沙門氏菌感染：為何父母應重視治療

小朋友腸胃炎通常由病毒引起，多數數天內自行痊癒。然而，當伴隨血便、嚴重腹痛和高燒(39℃以上)時，可能是沙門氏菌等細菌性感染。這種感染不僅限於腸道，若不妥善治療，細菌可能進入血液，引發嚴重併發症甚至死亡。許多父母因擔心抗生素副作用而拒絕治療，但這種決定可能帶來嚴重後果。以下透過數據和事實說明沙門氏菌感染風險及及時治療的重要性。

沙門氏菌通過食用受污染食物(如未熟肉類、蛋類或未經巴氏殺菌奶製品)或接觸受污染動物傳播。沙門氏菌每年在美國引起約135萬宗感染，導致26,500人住院和420人死亡。在兒童中，尤其是5歲以下幼兒，感染風險更高，因為免疫系統尚未成熟。若不治療，沙門氏菌可能從腸道擴散到血液，引發菌血症或其他併發症。