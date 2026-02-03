熱門搜尋:
出版：2026-Feb-03 04:00
更新：2026-Feb-03 04:00
醫ZONE: 張傑

沙門氏菌感染：為何父母應重視治療

小朋友腸胃炎通常由病毒引起，多數數天內自行痊癒。然而，當伴隨血便、嚴重腹痛和高燒(39℃以上)時，可能是沙門氏菌等細菌性感染。這種感染不僅限於腸道，若不妥善治療，細菌可能進入血液，引發嚴重併發症甚至死亡。許多父母因擔心抗生素副作用而拒絕治療，但這種決定可能帶來嚴重後果。以下透過數據和事實說明沙門氏菌感染風險及及時治療的重要性。

沙門氏菌通過食用受污染食物(如未熟肉類、蛋類或未經巴氏殺菌奶製品)或接觸受污染動物傳播。沙門氏菌每年在美國引起約135萬宗感染，導致26,500人住院和420人死亡。在兒童中，尤其是5歲以下幼兒，感染風險更高，因為免疫系統尚未成熟。若不治療，沙門氏菌可能從腸道擴散到血液，引發菌血症或其他併發症。

沙門氏菌感染若未及時治療，可能導致以下併發症：

1. 菌血症與敗血症

2. 腦膜炎

3. 骨髓炎與關節炎

4. 脫水

在治療上，對於伴隨血便、嚴重腹痛和高燒的沙門氏菌感染，醫生可能建議靜脈注射抗生素，以快速控制感染，防止細菌擴散。對於幼兒、免疫力低下或症狀嚴重患者，抗生素至關重要。研究顯示，及時使用抗生素可將嚴重併發症風險降低至1%以下，並顯著縮短病程。相反，若僅依賴自然痊癒，可能延誤治療，增加併發症和死亡風險。

許多父母擔心抗生素導致耐藥性或副作用，但醫生監督下使用時，這些風險遠低於未治療的危險。

