免疫失調所導致的血管炎可影響不同器官，較常見和容易察覺的是皮膚血管炎。最典型的臨床表現是可觸及紫癜，即皮膚上微微凸起、不會因按壓而褪色的紫紅色斑點，多見於小腿。其他皮膚變化包括風疹樣紅疹、水疱、潰瘍或網狀青斑。約四成患者會出現全身症狀，例如發燒、關節痛、肌肉痛、腹痛，或腎臟受累的跡象。由於症狀與其他疾病相似，診斷通常需要結合臨床觀察、血液檢查，甚至皮膚活檢。顯微鏡下常見白血球破裂後的狀態，或所謂「白血球碎裂性血管炎」，是重要線索。

白血球碎裂性血管炎之所以稱為「碎裂」，並不是血管本身破碎，而是指在發炎過程中聚集於小血管壁的嗜中性白血球，因免疫複合物沉積所引發的強烈發炎反應而過度活化，釋放大量酵素與活性氧，導致血管壁受損，同時嗜中性白血球本身也發生死亡與崩解，其細胞核碎裂後在組織切片中呈現為細小的核碎片，這種現象稱為白血球碎裂(leukocytoclasia)；由於血管壁被破壞，紅血球滲出至周圍組織，臨床上常表現為可觸摸性紫斑，這正是白血球碎裂性血管炎的典型特徵。

不少皮膚型小血管炎會在數星期內自行好轉，尤其是由輕微感染或藥物引起的個案。休息、抬高下肢或使用消炎藥物已足夠紓緩。然而，若屬系統性血管炎，例如肺部或腎臟受嚴重影響，便需要更積極的治療，例如使用類固醇快速減低炎症，並配合免疫抑制劑和生物製劑。

小血管炎的預後因類型而異。單純皮膚型一般預後良好；但若涉及重要器官，便需長期跟進。風濕科醫生在管理這類疾病中扮演重要角色，因為血管炎常與自身免疫疾病相關。患者亦應留意警號，例如紫癜惡化、咳血或尿量減少，這些都可能代表病情加重。