跑得健康又安心！ 跑者必學防傷小秘訣

跑步是許多人喜愛的運動，但一不小心就可能受傷。你知道嗎，常見的跑步傷害包括膝蓋前側疼痛、大腿外側繃緊、足底筋膜炎等，這些問題往往來自過度訓練、肌肉不平衡或跑姿不正確。想要跑得長久，就要學會預防傷害，並掌握處理抽筋等突發狀況的技巧！ 為甚麼會受傷？可能是因為骨骼排列問題、肌肉力量不均，或是訓練量突然增加。例如膝蓋痛常常是因為髖骨移位，而足底痛則可能與扁平足或過度使用有關。專家建議，跑者應該循序漸進地增加訓練量，並搭配肌力訓練，才能有效預防傷害。

說到抽筋，過去大家都以為是電解質不足，但現在研究發現，肌肉疲勞才是主要原因。預防抽筋其實不難：平時要多做肌力訓練，跑步時適時補充水分和能量。如果不幸抽筋，記得立即停下來，輕輕拉伸肌肉30到60秒，等緩解後再繼續活動。 正確的跑姿也很重要：身體挺直、目光向前，手臂自然擺動，腳步要輕快，避免用力踏地。平時可以多做跨腿蹲、半蹲等動作，強化大腿和臀部肌肉；跑步後更要記得拉伸，放鬆繃緊的小腿、大腿等部位。 跑步不該是痛苦的負擔！只要掌握正確方法，注意訓練節奏，加強肌力鍛煉，每個人都能享受跑步的樂趣。記住這些小技巧，讓我們一起跑得更安全、更健康，邁向安康的跑步人生！

作者為中國香港運動醫學及科學學會肌力及體適能委員會委員、中國香港體適能總會行政總監黃永森博士