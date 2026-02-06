古人並沒有「自閉症」一詞，不過這並不代表古人對自閉症一類患兒毫無認識，古代亦會出現自閉症兒童。中醫又是如何理解這情況？

首先，中醫診斷上，會將自閉症一類，歸入「五遲」、「五軟」，亦即整體發展遲緩的一類，亦會有病名如「腦空」、「語遲」、「目不視」等等以形容症狀為主的。中醫認為，自閉症兒童的症狀，主要與心、肝、腎相關。

一、心氣不足，心神失養。

中醫說「心主神明」，我們的心神、意志，都由心氣所主，當心氣不足，不能濡養心神時，思緒就不得以發揮，因此會見到患兒出現說話組織能力不佳，不能說出完整句子組合，甚至不能作出具有意義的字詞，而只能夠發聲的情況。