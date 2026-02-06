古人並沒有「自閉症」一詞，不過這並不代表古人對自閉症一類患兒毫無認識，古代亦會出現自閉症兒童。中醫又是如何理解這情況？
首先，中醫診斷上，會將自閉症一類，歸入「五遲」、「五軟」，亦即整體發展遲緩的一類，亦會有病名如「腦空」、「語遲」、「目不視」等等以形容症狀為主的。中醫認為，自閉症兒童的症狀，主要與心、肝、腎相關。
一、心氣不足，心神失養。
中醫說「心主神明」，我們的心神、意志，都由心氣所主，當心氣不足，不能濡養心神時，思緒就不得以發揮，因此會見到患兒出現說話組織能力不佳，不能說出完整句子組合，甚至不能作出具有意義的字詞，而只能夠發聲的情況。
二、肝陽上亢，肝風內動。
「肝主疏泄」肝氣主管我們一身的情緒，當肝陽過分旺盛，肝陽上亢，上衝亂走，就會帶來各種暴躁難以控制的情緒，加上肝氣郁動過快，肝風內動，風動就四肢身軀亦會隨之擺動，因而出現不受控的移動、走動、郁動四肢；當肝陽上亢、肝風內動同時出現，就會出現情緒暴躁時加上拳打腳踢，撕咬等行為。
三、腎精稟賦不足，先天不足。
「腎主骨，骨生髓，腦為髓之海」，這幾句帶出的關聯，就是中醫認為腦部發展得以健全，有賴腎氣腎精充盈，能夠養起腦部所需的發展。當先天腎精不足，腦部發育有缺失，繼而就會影響了我們身體成長的中樞控制台，肝氣太過，心氣不足，腔竅未開，體內資源分配不均，發育不全。
下一篇，再來說說中醫在自閉症上有甚麼可以做。
作者為註冊中醫師胡凱淋