長者防跌 蛋白質助增肌

長者最怕的是「跌倒」和「嗆倒」。

今日先講「跌倒」，跌倒致殘，令長者失去自我照顧能力，生活質素都會受到影響。長壽而失能，對照顧者甚至整個社會都是沉重負擔。

今年初西方飲食指南由多穀少肉，少鹽少油，突然反轉強調要有足夠奶脂和蛋白質，這轉變其一是：舊營養金字塔推行下，人群患三高的數字有增無減；其二，正視人口老化所帶來的現實問題——跌倒、骨折、臥床與長期照護。

長者必需吸收充足的蛋白質，預防肌少症，保持中年之後肌肉骨骼健康、避免跌倒失能。反之若蛋白不足，病後傷後恢復緩慢，生活自理能力下降，這正是臨床中常見的老年衰弱型態。