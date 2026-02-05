熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-05 19:16
更新：2026-Feb-05 19:16
李醫師的診聊室: 文鶴

長者防跌 蛋白質助增肌

長者防跌 蛋白質助增肌

長者最怕的是「跌倒」和「嗆倒」。

今日先講「跌倒」，跌倒致殘，令長者失去自我照顧能力，生活質素都會受到影響。長壽而失能，對照顧者甚至整個社會都是沉重負擔。

今年初西方飲食指南由多穀少肉，少鹽少油，突然反轉強調要有足夠奶脂和蛋白質，這轉變其一是：舊營養金字塔推行下，人群患三高的數字有增無減；其二，正視人口老化所帶來的現實問題——跌倒、骨折、臥床與長期照護。

長者必需吸收充足的蛋白質，預防肌少症，保持中年之後肌肉骨骼健康、避免跌倒失能。反之若蛋白不足，病後傷後恢復緩慢，生活自理能力下降，這正是臨床中常見的老年衰弱型態。

不少中老年人困惑：到底是少肉清淡好，還是多吃蛋白質才對？

中醫所說的「清淡」，本意並非拒絕肉類，而是不傷脾胃、不生痰濕。《內經》指出「五穀為養，五畜為益」，肉類自古就是補益氣血、強健筋骨的重要來源。但「清淡」經常被誤解為長期低油、低蛋白，甚至以白粥配菜為主，對活動量下降、吸收能力減弱的中老年人來說，反而容易導致肌肉流失、氣血不足的狀態。保持烹調清爽、少人工調味，天然少加工，這才是「清淡」的原意。

適量地攝取優質蛋白，如雞蛋、魚類、豆製品與少量瘦肉，並平均分布於三餐，配合日常肌力運動，才能真正轉化蛋白質為肌力與氣血，而非成為脾胃負擔。

