登高望遠防胸痹 中醫談高山症預防與調理

外遊登山活動日益普及，愈來愈多市民有機會親近高山。享受壯麗山景的同時，勿忘「高山症」的風險。從中醫角度看，這不僅是缺氧問題，更是人體氣血與環境失衡的表現。
中醫將高山症歸為「高原胸痹」。當人快速進入海拔三千米以上高原時，因氣壓低、氧氣稀薄，易導致「胸陽痹阻」。即胸中陽氣(心肺功能能量)被鬱遏，造成「氣滯血瘀」，心脈運行不暢。
患者初期可能出現頭痛、心悸氣短；若加重則胸悶胸痛、唇色紫暗，甚至咳吐粉紅泡沫痰，這是心肺氣機嚴重不暢的警示。
預防遠勝於治療。計劃登山前，中醫強調「扶正」以適應環境變化：
1. 循序漸進，充分習服：出發前應有足夠的時間讓身體適應高度變化，避免急速上升，這符合中醫「調整氣血、順應自然」的原則。
2. 益氣活血，預先調理：可在醫師指導下，於登山前一段時間開始調理體質。常用補氣、活血的中藥如人參、丹參等，有助於增強心肺功能與氣血循環，提升機體對缺氧環境的耐受力。
3. 飲食有節，顧護脾胃：登山期間飲食宜清淡、易消化，避免油膩生冷之物，以免損傷脾胃，加重體內濕濁，阻礙氣機運行。
若不幸出現高山病症狀，中醫會根據具體表現進行「辨證論治」，例如使用瓜蔞薤白半夏湯、桃仁紅花煎等經典藥方進行治療。
高山症關乎氣血與環境的和諧共處。中醫從整體觀念出發，著眼於調動人體自身的抗病與適應能力。建議在挑戰高峰之前諮詢你的中醫師，進行體質評估與個人化的預防調理，讓登山之旅不僅安全，更能盡情擁抱山嶺的壯麗。
作者為香港中華基督教青年會資深中醫師簡達滿