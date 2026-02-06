登高望遠防胸痹 中醫談高山症預防與調理

外遊登山活動日益普及，愈來愈多市民有機會親近高山。享受壯麗山景的同時，勿忘「高山症」的風險。從中醫角度看，這不僅是缺氧問題，更是人體氣血與環境失衡的表現。

中醫將高山症歸為「高原胸痹」。當人快速進入海拔三千米以上高原時，因氣壓低、氧氣稀薄，易導致「胸陽痹阻」。即胸中陽氣(心肺功能能量)被鬱遏，造成「氣滯血瘀」，心脈運行不暢。

患者初期可能出現頭痛、心悸氣短；若加重則胸悶胸痛、唇色紫暗，甚至咳吐粉紅泡沫痰，這是心肺氣機嚴重不暢的警示。