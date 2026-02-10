急性低鈉症可致腦癇和尿失禁

飲水很重要，不過也要適可而止，否則可能令血鈉驟降而出事。以下分享一個案，涉事病人因攝水量超出身體負荷而造成「急性低鈉症」，並因此而出現抽筋和失禁。

沈太太55歲身體一向健康。她近來有點兒不舒服頭有點兒痛，她聽說飲水可以排毒，所以她每次覺得頭痛便飲水，每次覺得頭痛就飲水。後來她頭痛得不得了，便進了急症室。醫生檢查後便決定收入院做深入檢查。

但是當她剛剛進入病房內，在毫無其他預兆之下抽筋，她大叫一聲，接着雙眼向上翻白眼，雙手雙腳不停抽搐，並且口吐白沫小便失禁。醫生見狀便立刻再次幫她量度血糖血壓和量度脈搏，注射鎮靜劑制止抽筋。立刻安排做抽血檢查和電腦掃描。