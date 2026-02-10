急性低鈉症可致腦癇和尿失禁

飲水很重要，不過也要適可而止，否則可能令血鈉驟降而出事。以下分享一個案，涉事病人因攝水量超出身體負荷而造成「急性低鈉症」，並因此而出現抽筋和失禁。
沈太太55歲身體一向健康。她近來有點兒不舒服頭有點兒痛，她聽說飲水可以排毒，所以她每次覺得頭痛便飲水，每次覺得頭痛就飲水。後來她頭痛得不得了，便進了急症室。醫生檢查後便決定收入院做深入檢查。
但是當她剛剛進入病房內，在毫無其他預兆之下抽筋，她大叫一聲，接着雙眼向上翻白眼，雙手雙腳不停抽搐，並且口吐白沫小便失禁。醫生見狀便立刻再次幫她量度血糖血壓和量度脈搏，注射鎮靜劑制止抽筋。立刻安排做抽血檢查和電腦掃描。
抽筋又名腦癇，可以分為全腦性抽筋和局部性抽筋。兩者可能有先天或者後天原因。就以沈太太來說有可能是腦部疾病例如：腫瘤、腦出血、中風、血管異變或其他腦疾。但在緊急時候做的第一件事就是要控制抽筋，假如一隻藥未能制止抽筋就要用第二隻，同時又會盡快找出抽筋的原因。
電腦掃描出來的報告顯示並無異變。但她的驗血報告中卻發現鈉(sodium)只有122mmol/L(正常值為135至150mmol/L)，與兩年前她做身體檢查時血鈉為137mmol/L的情況相比，明顯出現異常降低。後診斷她抽筋的原因是「急性低鈉症」。
治療方面要繼續給予防止抽筋藥之外，急性低鈉症有兩個重要的治療目標：第一就是要慢慢將鈉提高，第二就是不要提高得太快。大概每日提高7mmol/L左右，換句話說即是第一天將血鈉提高至129mmol/L。假如血鈉提高得太快就會有另外一個腦疾病──「腦橋中央髓鞘溶解症Central Pontine Myelinolysis簡稱CPM」的出現，病人將會四肢癱瘓。
這些治療都是一環扣一環，當中因為涉及很多細緻檢查和護理，病人必須要在加護病房接受照顧而不能留在普通病房，因為初步安頓了之後她便要轉去公立醫院深切治療部繼續接受治療。後來所知她轉醫院後亦得到適切的治療，並且最後能康復出院。
作者為香港港安醫院—荃灣腦神經科顧問醫生劉國光