家中雪櫃原來可是李斯特菌孳長溫床？！

李斯特菌普遍存在於泥土、水、植物、動物飼料、人類及動物糞便。日常生活中，未經煮熟的蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶容易受該菌污染。某些乳製品及凍食肉類等亦可能在製作過程中受污染， 因此一些受歡迎的冷藏熟食例如軟芝士、煙三文魚、冷切肉(cold cuts)、冷藏即食沙律菜、冷藏預切生果，以及食肆提供的軟雪糕均屬高危！

早3個月前美國發生大規模李斯特菌感染(或稱李斯特菌病)爆發，造成嚴重食物中毒，並導致死亡及孕婦流產個案，元兇正是雪櫃內遭李斯特菌污染的冷藏預製意粉。李斯特菌比起其他細菌性病原體更愛在又濕又冷的環境孳長，家中雪櫃也因此而容易成為其繁殖溫床。

李斯特菌最大特色是其耐低溫及耐酸鹼的特性，合適生長的溫度範圍可由低至攝氏零下1.5度(-1.5°C)開始至攝氏45度之間、合適生長的酸鹼值就在4.6至9.5之間，水活性則約在0.9至0.97之間。即使在攝氏零下18度(-18°C)的冷凍環境下也殺不死李斯特菌，只是將之變得不活躍，一旦解凍即可再次繁殖。要把溫度提升至攝氏70至75度並維持2至3分鐘才可消滅李斯特菌。

通常健康人士若感染李斯特菌，可能只有輕微不適、甚或無明顯症狀，有些則可能會出現腹瀉、噁心、嘔吐、或會有發燒、頭痛，不過大多數幾天內好轉。但如果受該菌感染的是65歲以上長者、孕婦、新生兒、免疫系統比一般人弱的人士包括：癌症患者、愛滋病患者、因自體免疫系統病或其他情況需要長期用類固醇或免疫抑制劑的患者、洗腎者及嚴重糖尿病患者等，則容易出現「侵襲性李斯特菌症」，細菌會衝破腸黏膜，入侵血流或中樞神經系統等而造成嚴重感染。