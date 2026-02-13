以「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎的好處多，但也有一些病人是不適合使用的。
不宜做震波治療的病人：
會陰(即治療應用處)有傷口。
會陰(即治療應用處)有細菌感染。
曾進行人工陰莖手術、植入陰莖假體的病人。
有凝血功能障礙。
在骨盆腔有惡性腫瘤。
患上精神躁鬱症。
如果適合做震波治療的話，病人也需要了解治療的主要目標，以免出現期望落差。
震波治療的主要療效目標：
減少痛楚和不適感，改善症狀。
減少排尿次數及下尿路症狀。
改善因前列腺炎而引發的早洩。
改善因前列腺炎而引發的勃起功能障礙。
改善因慢性前列腺炎而產生的心理及情緒問題。
提升生活質素。
需要注意的是，震波治療在不同的病人身上有不同的療效。例如肥胖的病人，因震波在體內較難傳送，所以治療效率不高；又如有長期病史，或病徵較多的病人，治療的成功比率都較低。
那麼，如何才可以取得最佳的療效？專家認為最好的療法，是組合治療，即以低能量震波與其他療法一併使用，以更全面地治療慢性前列腺炎。以下是可以提升療效的事項：
使用適當的儀器。若使用便宜不合規格的儀器，其震波力度可能不達標準。
療程的時間及能量級數、頻率等，需要根據專家建議或醫學文獻進行。
使用組合治療，即同時使用其他的治療方法。
減肥。
勤做盆底肌運動。
溫水坐浴。
飲食上避免酒精、咖啡和辛辣食物。
不要把身體暴露於極度寒冷的環境中。
多做運動。
有正常性生活。
總括而言，研究已證實震波治療能有效治療慢性前列腺炎，並確立了其療效的持久性。有70%以上患者的症狀得到緩解，疼痛減少，並可顯著提高生活質素，使患者回復正常的工作和社交活動。因此，在治療慢性前列腺炎時，可使用低能量體外震波以配合其他療法。
(慢性前列腺炎之體外震波6．完)