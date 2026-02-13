熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-13 12:30
更新：2026-Feb-13 12:30
葉醫晉語: 葉維晉醫生

肥胖病人療效較低

分享：
肥胖病人療效較低
adblk4

以「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎的好處多，但也有一些病人是不適合使用的。

不宜做震波治療的病人：

  1. 會陰(即治療應用處)有傷口。

  2. 會陰(即治療應用處)有細菌感染。

  3. 曾進行人工陰莖手術、植入陰莖假體的病人。

  4. 有凝血功能障礙。

  5. 在骨盆腔有惡性腫瘤。

  6. 患上精神躁鬱症。

如果適合做震波治療的話，病人也需要了解治療的主要目標，以免出現期望落差。

震波治療的主要療效目標：

  1. 減少痛楚和不適感，改善症狀。

  2. 減少排尿次數及下尿路症狀。

  3. 改善因前列腺炎而引發的早洩。

  4. 改善因前列腺炎而引發的勃起功能障礙。

  5. 改善因慢性前列腺炎而產生的心理及情緒問題。

  6. 提升生活質素。

adblk5

需要注意的是，震波治療在不同的病人身上有不同的療效。例如肥胖的病人，因震波在體內較難傳送，所以治療效率不高；又如有長期病史，或病徵較多的病人，治療的成功比率都較低。

那麼，如何才可以取得最佳的療效？專家認為最好的療法，是組合治療，即以低能量震波與其他療法一併使用，以更全面地治療慢性前列腺炎。以下是可以提升療效的事項：

  1. 使用適當的儀器。若使用便宜不合規格的儀器，其震波力度可能不達標準。

  2. 療程的時間及能量級數、頻率等，需要根據專家建議或醫學文獻進行。

  3. 使用組合治療，即同時使用其他的治療方法。

  4. 減肥。

  5. 勤做盆底肌運動。

  6. 溫水坐浴。

  7. 飲食上避免酒精、咖啡和辛辣食物。

  8. 不要把身體暴露於極度寒冷的環境中。

  9. 多做運動。

  10. 有正常性生活。

adblk6

總括而言，研究已證實震波治療能有效治療慢性前列腺炎，並確立了其療效的持久性。有70%以上患者的症狀得到緩解，疼痛減少，並可顯著提高生活質素，使患者回復正常的工作和社交活動。因此，在治療慢性前列腺炎時，可使用低能量體外震波以配合其他療法。

(慢性前列腺炎之體外震波6．完)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務