以「低能量體外震波」治療慢性前列腺炎的好處多，但也有一些病人是不適合使用的。

不宜做震波治療的病人：

會陰(即治療應用處)有傷口。 會陰(即治療應用處)有細菌感染。 曾進行人工陰莖手術、植入陰莖假體的病人。 有凝血功能障礙。 在骨盆腔有惡性腫瘤。 患上精神躁鬱症。

如果適合做震波治療的話，病人也需要了解治療的主要目標，以免出現期望落差。

震波治療的主要療效目標：