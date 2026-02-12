為甚麼愈忙的人愈容易蛀牙？——壓力、口乾與「都市蛀牙症」

我在診所裏見過一個很有趣的現象：愈忙的病人，蛀牙往往愈多。

他們多數衣着整潔、言語俐落，但當我照進口腔時，往往會發現幾顆新蛀牙，甚至舊補牙邊緣再次崩裂。他們常說：「醫生，我好少食糖㗎。」

的確，問題從來不只是糖。

一、忙碌令身體「忘記分泌口水」

壓力大的人，身體處於長期「戰鬥模式」。腎上腺素高漲，唾液腺分泌自然下降。唾液是牙齒的保護層，能中和酸、沖走食物殘渣、提供再礦化所需的鈣與磷。

當口乾變成常態時，細菌在齒縫和牙頸線位置更容易孳生。