為甚麼愈忙的人愈容易蛀牙？——壓力、口乾與「都市蛀牙症」

我在診所裏見過一個很有趣的現象：愈忙的病人，蛀牙往往愈多。
他們多數衣着整潔、言語俐落，但當我照進口腔時，往往會發現幾顆新蛀牙，甚至舊補牙邊緣再次崩裂。他們常說：「醫生，我好少食糖㗎。」
的確，問題從來不只是糖。
一、忙碌令身體「忘記分泌口水」
壓力大的人，身體處於長期「戰鬥模式」。腎上腺素高漲，唾液腺分泌自然下降。唾液是牙齒的保護層，能中和酸、沖走食物殘渣、提供再礦化所需的鈣與磷。
當口乾變成常態時，細菌在齒縫和牙頸線位置更容易孳生。
我有一位從事金融的病人，每天工作14小時，常靠咖啡和能量飲料「頂住」。他口腔乾到舌面泛白，牙齒表面細紋明顯。做X光時，竟在上前牙頸位發現三個初期蛀點。
他呆了幾秒：「我唔飲汽水㗎！」
我笑說：「壓力比汽水更傷牙。」
二、壓力令口腔酸性環境延長
當人緊張時，呼吸會變淺，口腔二氧化碳濃度上升，pH值下降。加上長時間含着咖啡、茶、能量飲料，酸性環境長期存在。琺瑯質會慢慢被溶解，牙面變得粗糙、容易染色、敏感。
而香港人的「邊做邊食」習慣更雪上加霜。電腦旁邊的零食、奶茶一啖一啖飲，使得牙齒幾乎整天都暴露在酸性狀態中。
這就是我所說的「都市蛀牙症」——不是暴飲暴食，而是長時間、低劑量、持續性破壞。
三、忙碌讓人忽略身體發出的訊號
很多人覺得：「仲未痛，就唔使理。」但蛀牙初期往往無痛。
我在臨床上常見的情況是——病人發現牙縫「卡食物」，才知道牙側已經蛀穿；或者照X光時才發現蛀牙躲在牙與牙之間。
其實身體早有微訊號：
牙齒對冷熱特別敏感；
吃甜食後短暫刺痛；
漱口時某個位置總覺不適。
只是我們太忙，沒時間去感覺。
四、都市人自救方案：調整生活，從口開始
工作時多喝水而非咖啡
水能促進唾液分泌，比反覆啜含糖飲品健康得多。
固定早晚刷牙＋午餐後漱口
中午飯後一分鐘漱口，能減少近四成蛀牙風險。
放慢飲品節奏
不要一杯奶茶飲兩小時——每一次入口都是一次酸攻擊。
學會「放鬆咬合」
壓力過高時常會咬緊牙關，導致牙裂與牙周問題。可以嘗試閉口但讓上下牙不接觸。
五、醫生的一點真心話
我知道現實中，要「唔忙」幾乎不可能。但牙齒從不要求你完美，只要「被理會」。每半年一次的檢查，也許只需半小時，卻能為你省下未來數萬元與許多痛楚。
在診所，我最喜歡看見的一幕，是那句：「醫生，今次冇新蛀牙呀！」那種成就感，不只是醫生的，也是病人重新掌握自己生活節奏的證明。
小問小答
Q：壓力真會令牙齒爛得快？
A：會。壓力令唾液分泌減少、咬合壓力增加、飲食變頻繁，是三重風險。
Q：飲無糖咖啡會好啲嗎？
A：較好，但仍具酸性。建議飲後以清水漱口或食小量無糖口香糖中和酸度。
Q：蛀牙初期有冇自我修復方法？
A：早期脫鈣階段可透過氟化物和改善口腔環境逆轉，但需牙醫評估才確定可行。
在這個忙得連呼吸都要排程的城市，牙齒是少數不能「加班」的地方。讓口腔保持平衡，就是在照顧自己。
如對蛀牙或口乾問題有疑問，請向你信任的家庭牙醫查詢，及早處理，讓笑容不被壓力偷走。