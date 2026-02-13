農曆新年將至，大家都期望藉佳節與親友團聚、彼此支持。對癌症患者及照顧者而言，一家和睦尤其重要。為了避免「日日都赤口」，良好的溝通是關鍵。不但能減少誤會，更可讓雙方在治療與生活安排上取得共識，避免因關心方式不同而產生不必要的壓力。
如何溝通、如何陪伴，是不少癌症患者和照顧者反覆思考的問題。香港防癌會早前為響應「世界癌症日」舉辦紀錄片《交換禮物》的放映活動。影片以真實故事呈現癌症患者和照顧者如何看待癌症、面對不同的聲音時如何作出抉擇；片中曾寶儀小姐透過探訪不同癌症患者和康復者，嘗試了解甚麼是「陪伴」，以及如何與癌共存等。紀錄片提醒我們：「陪伴」並非單向付出，而是需要互相理解，有共識和尊重地一起前行。
的確，患者和照顧者對康復、生活，甚至工作的看法存有分歧。香港防癌會去年曾進行調查，訪問了年輕的早發性癌症患者及其照顧者，結果亦顯示，九成患者認為了解自身情況，希望被視作普通人；但86%照顧者認為患者需要大量協助；有逾六成照顧者認為患者高估能力，而三成患者曾因作息、飲食或工作安排與照顧者爭執。調查亦顯示，四成患者因過度關心而感到焦慮，反映過度擔心可能削弱患者的自信及自主。
真正的關心和陪伴並非要將自己的價值觀放於別人身上，或取代對方做所有事情，而是靠尊重，在信任、理解與溝通中同行。作為照顧者，避免基於假設而限制患者的行為，持開放態度，並提供適度支援；患者亦應欣賞關心你的人，同時也要坦誠表達自己的想法。
新年象徵著新的開始與希望。在這辭舊迎新的時刻，願每一位癌症患者及其家人，在新一年中都能感受到更多關懷與支持，在理解與尊重之間找到平衡，攜手迎向更健康、更有力量、也更和諧的生活。
香港防癌會
www.hkacs.org.hk