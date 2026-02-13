農曆新年將至，大家都期望藉佳節與親友團聚、彼此支持。對癌症患者及照顧者而言，一家和睦尤其重要。為了避免「日日都赤口」，良好的溝通是關鍵。不但能減少誤會，更可讓雙方在治療與生活安排上取得共識，避免因關心方式不同而產生不必要的壓力。

如何溝通、如何陪伴，是不少癌症患者和照顧者反覆思考的問題。香港防癌會早前為響應「世界癌症日」舉辦紀錄片《交換禮物》的放映活動。影片以真實故事呈現癌症患者和照顧者如何看待癌症、面對不同的聲音時如何作出抉擇；片中曾寶儀小姐透過探訪不同癌症患者和康復者，嘗試了解甚麼是「陪伴」，以及如何與癌共存等。紀錄片提醒我們：「陪伴」並非單向付出，而是需要互相理解，有共識和尊重地一起前行。