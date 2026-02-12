立春剛過 肝氣鬱結壓力爆煲？中醫3招疏肝解鬱+防春困

立春，標誌着春天陽氣開始升發，萬物復甦。不過香港的春天乍暖還寒、濕度高，很多人一到立春就覺得「春困」嚴重，甚至覺得情緒低落，愛嘆氣。
中醫認為，立春陽氣初升，春天屬木，對應肝臟。而肝主疏泄，喜條達而惡抑鬱。若肝氣疏泄不順，就容易鬱結，影響情志、消化、睡眠。香港人壓力大，經常熬夜，容易煩躁易怒、胸悶、失眠，女性甚至會月經失調，這些都是「肝氣鬱結」的症狀。中醫提倡「治未病」，所以從立春開始，調理肝氣最為重要。
常見肝鬱症狀，你中幾多？
一位40歲田先生自訴，近3年立春後每日都覺得春困嚴重，曾經嘗試睡10小時都覺得異常疲乏，精神難以集中，工作效率低，又容易發脾氣。這個就是肝鬱脾虛的典型症狀。用藥1周，田先生異常疲乏的情況明顯改善，情緒變得穩定；原方再服2周，春困大減，工作效率明顯提升。
不要以為只是女性才會出現肝鬱脾虛的症狀，春困無分男女，要是發現自己同樣出現以上症狀，歡迎咨詢註冊中醫師。
3招疏肝解鬱+防春困
(一)茶飲——玫瑰花茶
材料：玫瑰花5g、枸杞10粒、陳皮1片。
方法：先用水清洗一次，放入杯中加入300mL熱水，泡5至10分鐘即可飲用。
功效：每日一杯幫助疏肝理氣。玫瑰花疏肝解鬱，枸杞養肝陰，陳皮理氣。
(二)穴位按摩
1. 太衝穴
位置：腳拇趾與第二趾間，往上2橫指(食指跟中指)凹陷處。
作用：平肝火、疏肝解鬱，有助減壓、安神。
方法：用手拇指或按摩筆按至有痠脹感，每日最少一次。
2. 內關穴
位置：手腕內側橫紋的中央處，腕橫紋上3橫指(食指、中指、無名指)。
作用：寧心安神，寬胸理氣。
方法：用手拇指或按摩筆按至有痠脹感，每日最少一次。
(三)生活作息
一年之計在於春，所以應夜臥早起，多進行輕柔的戶外活動，如散步、踏青，有助陽氣升發和避免壓抑情緒。飲食上可以開始食用辛甘發散和甘味的食物，例如韭菜、葱、薑、蜂蜜、大枣等，少食酸味及煎炸的食物。初春寒溫交替，天氣反覆無常，早晚溫差大，注意衣著可以下厚上薄。
《黃帝內經》曰：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮」。「發陳」就是利用春陽發洩之機，退除冬蓄之故舊。因此，初春養生的關鍵就是要「發陳」以升達清陽，可以較快地緩解春困。及早疏肝，防小病變大病。
作者為冊中醫師鄭壹尹