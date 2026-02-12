立春剛過 肝氣鬱結壓力爆煲？中醫3招疏肝解鬱+防春困

立春，標誌着春天陽氣開始升發，萬物復甦。不過香港的春天乍暖還寒、濕度高，很多人一到立春就覺得「春困」嚴重，甚至覺得情緒低落，愛嘆氣。

中醫認為，立春陽氣初升，春天屬木，對應肝臟。而肝主疏泄，喜條達而惡抑鬱。若肝氣疏泄不順，就容易鬱結，影響情志、消化、睡眠。香港人壓力大，經常熬夜，容易煩躁易怒、胸悶、失眠，女性甚至會月經失調，這些都是「肝氣鬱結」的症狀。中醫提倡「治未病」，所以從立春開始，調理肝氣最為重要。