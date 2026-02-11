炮製有「營」賀年菜式

農曆新年快到了，想與幼兒過一個健康的新年，緊記要保持均衡飲食及「三低一高」(即低脂肪、低鈉、低糖和高膳食纖維)的飲食原則。正餐的穀物類多以全穀為主，多菜少肉，切勿暴飲暴食。由於一些傳統賀年菜式隱藏頗高的脂肪、鈉或糖，不利健康，所以大家為家人炮製有「營」賀年菜式時不妨參考以下小貼士：
煮飯時，以糙米、紅米、藜麥等高纖穀物取代部分白米，以增加飯的膳食纖維含量；以米粉、蕎麥麵等取代脂肪含量較高的伊麵、即食麵。
以瘦肉、去皮雞肉、魚、雞蛋、乾豆類(如黃豆、紅腰豆)、無添加鹽並不經油炸的豆製品(如豆腐、鮮腐竹)等取代脂肪含量較高的肉類(如豬手、牛腩、雞翼)、加工或醃製的食品(如臘味、金華火腿、鹹魚、鹹蛋、豆卜、素肉)。
以不同種類的新鮮蔬菜(如生菜、番茄、洋葱、蜜豆、冬菇)取代醃製或罐頭蔬菜(如梅菜、罐頭蘑菇)。
以天然食材、香料或香草(如葱、蒜、薑、香茜)取代高鈉調味料(如雞粉、南乳)和現成醬汁(如茄汁、海鮮醬)。
以蒸、灼、焗、烤、少油快炒、少油煎為主。
建議每人每頓正餐用不多於兩茶匙油處理和烹調食物。
趁農曆新年，快來嘗試以下小轉變，與家人享用有「營」賀年菜式！
想知更多幼兒健康資訊和參考健康食譜，請瀏覽以下網頁：
香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表