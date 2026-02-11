炮製有「營」賀年菜式

農曆新年快到了，想與幼兒過一個健康的新年，緊記要保持均衡飲食及「三低一高」(即低脂肪、低鈉、低糖和高膳食纖維)的飲食原則。正餐的穀物類多以全穀為主，多菜少肉，切勿暴飲暴食。由於一些傳統賀年菜式隱藏頗高的脂肪、鈉或糖，不利健康，所以大家為家人炮製有「營」賀年菜式時不妨參考以下小貼士：

煮飯時，以糙米、紅米、藜麥等高纖穀物取代部分白米，以增加飯的膳食纖維含量；以米粉、蕎麥麵等取代脂肪含量較高的伊麵、即食麵。