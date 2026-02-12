揣穴針刺療法治療腳後跟痛

很多人常常感到腳後跟疼痛，或者伴有腳底或腳後跟兩側疼痛，出現這種情況最常見的疾病是足底筋膜炎，中醫稱為「痺症」。其疼痛特點是晨起或久坐起身感到腳後跟疼痛，活動後疼痛減輕，長期行走疼痛加重。

通過多年的臨床觀察，腳跟痛常見的病因為勞累、寒、濕以及氣虛虧虛等。勞累可以導致氣滯血瘀，不榮則痛；香港濕邪較重，許多地方冷氣較低，為寒濕侵襲提供了很好的因素，如果平時不加注意，就會導致寒濕痺阻，不榮則痛；年高體虛，氣虛不足，也會導致經筋缺乏氣血濡養，從而出現不榮則痛或氣虛血瘀疼痛。