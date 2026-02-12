揣穴針刺療法治療腳後跟痛

很多人常常感到腳後跟疼痛，或者伴有腳底或腳後跟兩側疼痛，出現這種情況最常見的疾病是足底筋膜炎，中醫稱為「痺症」。其疼痛特點是晨起或久坐起身感到腳後跟疼痛，活動後疼痛減輕，長期行走疼痛加重。
通過多年的臨床觀察，腳跟痛常見的病因為勞累、寒、濕以及氣虛虧虛等。勞累可以導致氣滯血瘀，不榮則痛；香港濕邪較重，許多地方冷氣較低，為寒濕侵襲提供了很好的因素，如果平時不加注意，就會導致寒濕痺阻，不榮則痛；年高體虛，氣虛不足，也會導致經筋缺乏氣血濡養，從而出現不榮則痛或氣虛血瘀疼痛。
在《黃帝內經》關於針灸治病中明確提出「故遠者，司外揣內，近者，司內揣外」，即通常所說的揣穴針刺治療方法。腳後跟和腳底以及腳後跟兩側牽涉的經絡為足少陰腎經和足太陽膀胱經。在臨床治療的時候除辨證取穴外，還要根據這兩條經脈的循行尋找其陽性點進行治療。具體來說，經絡系統包括經脈、絡脈、經筋、浮絡、孫絡、皮部等，腳後跟主要和足少陰腎經、足太陽膀胱經關係密切，用手指指腹觸摸相應部位在陽性反應的點上進行針刺，結合辨證取穴進行治療，能起到更好的效果，經過一次治療腳後跟疼痛就能起到明顯減輕。
在日常生活中還要注意針對引起的病因進行預防，避免寒、濕外襲，避免過多勞累，勞累之後要及時休息，也可以用溫熱水泡腳以緩解疲勞，還需要注意不要過多食用凍飲、避免體重過重、適當運動。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床副教授周忠亮