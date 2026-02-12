新春暴食，點止食滯咁簡單？

小則食滯壞肚皮，出現胃痛腹脹，噯氣嘔吐；重則引發嚴重疾病。因為臨床上，農曆新年是急性胰腺炎、胃出血、心臟病發作的高峰期。尤其本身有三高、脂肪肝、痛風等問題的人士，不是因為過節幾日，作為放縱借口而暴飲暴食，否則誘發嚴重疾病，就後悔莫及。所以，李醫師即使掃興也要苦口婆心提提大家，愛惜腸胃，管好嘴巴。

傳統上每逢新春團年，餸菜總要特別豐富。所謂少食多滋味，暴食壞肚皮，但其實暴飲暴食，何止「食滯」咁簡單。

除了暴食之外，喜慶宴會，有些人也喜歡飲多兩杯(酒)來助興。「酒性辛散、走竄傷肝」，過量飲酒會助濕生熱，直傷肝脾。現代醫學亦指出：飲酒同時進食高脂食物，是急性胰腺炎、心血管事故的重要誘因。平日少飲酒的人，偶然暴飲，傷害性比起經常飲酒的人還要嚴重。

可能大家沒那麼容易酒精中毒，但大家忽略的是酒醉會令人反應慢、平衡差，尤其長者，一旦跌倒或被食物嗆到，後果可以非常嚴重。

以前農業時代，一年只有這餐能好好地食，現代人營養過餘，反而要避免過度進食。記住團年飯親友歡聚才是主角，飯桌上大魚大肉，何防七分飽，茶代酒？記住新春年年有，食得精緻，食得健康，明年開心再團聚，不是更好嗎？