靈實We are the Advocates系列：護士診所(二之一)

不少人可能誤以為護士僅僅是醫生的助手，但這顯然並非事實的全部。事實上，護士的角色絕不停留於只是協助醫生，在香港的基層醫療層面，護士更能獨當一面，肩負起一所診所的運作，為服務使用者進行獨立的治療程序。說的是甚麼？就是「護士診所」。
其實，在醫療需求愈來愈大的香港，面對公共醫療資源愈來愈緊張，護士在紓緩醫療系統負擔過重、急症室輪候時間過長等基層醫療問題上，扮演著關鍵的角色。
這是因為基層醫療涵蓋的範圍十分廣泛，小病小痛小受傷也包括在內。想像一下，如果有市民不慎在家𠝹傷手指，也要到急症室找醫生求診，結果可想而知：那就是我們的醫療系統將難以做到有效分流、資源也無法有效運用，照顧更有需要的市民。
護士診所的成立理念正是回應以上情況。靈實致力實現「小病在社區」、「預防勝治療」的醫療服務願景，除了營運西貢地區康健站並提供一系列門診服務、開設首間社區藥房外，靈實也貫徹落實護士診所理念，為市民及有需要人士率先在社區層面，築起一道醫療屏障和保護網。
在護士診所內，護士不再只是診症輔助，而是健康管理的重要一環。由護士主導的不同專業醫護人員，就像一個個貼身又貼心的健康管家，提供健康檢測、傷口護理、精神健康評估等專項服務。
此外，護士診所也會透過系統評估、健康教育及初步社會處方，提供某些慢性疾病例如「糖尿腳」的評估、處理及預防服務等，並為市民制訂階段性的個人化健康生活和日常飲食習慣改善計劃等。
這種新的基層醫療運作方向，對於市民及有需要人士大有裨益，回應日益上升的基層醫療需要。根據靈實實際營運所獲得的經驗，過去市民如果想處理傷口，可能需要到急症室輪候4至5小時；現在，有了護士診所以後，只需30分鐘就已經完成同樣的護理過程。
可以說，護士診所對一個健康的香港基層醫療發展息息相關。靈實在實際營運後，希望加以推廣這個營運模式。護士診所的提出及成立，除了提醒大家反思護士是否必然從屬於醫生的刻板印象，更重要是減輕了公共醫療負擔、解決病人輪候時間過長的問題，引領我們的醫療體系朝著一個更正面的方向邁步前進。