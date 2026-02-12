靈實We are the Advocates系列：護士診所(二之一)

在護士診所內，護士獨當一面肩負診所的運作，化身健康管家為市民及有需要人士築起健康屏障。

不少人可能誤以為護士僅僅是醫生的助手，但這顯然並非事實的全部。事實上，護士的角色絕不停留於只是協助醫生，在香港的基層醫療層面，護士更能獨當一面，肩負起一所診所的運作，為服務使用者進行獨立的治療程序。說的是甚麼？就是「護士診所」。

其實，在醫療需求愈來愈大的香港，面對公共醫療資源愈來愈緊張，護士在紓緩醫療系統負擔過重、急症室輪候時間過長等基層醫療問題上，扮演著關鍵的角色。

這是因為基層醫療涵蓋的範圍十分廣泛，小病小痛小受傷也包括在內。想像一下，如果有市民不慎在家𠝹傷手指，也要到急症室找醫生求診，結果可想而知：那就是我們的醫療系統將難以做到有效分流、資源也無法有效運用，照顧更有需要的市民。