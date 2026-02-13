中四暑假，家人替我報名參加了一次畢生受用的夏令營。該營邀請了一位海外催眠大師，打着「生涯規劃」旗號，招募了一群想子女變得更優秀的父母紛紛課金參加。
營期5天，印象最深刻的是導師指導我們一眾年輕人，盤坐地上手拿白板箱頭筆，默默地計劃自己30年後想要做甚麼。
當時的我不知天高地厚，隨便寫下想當一名經濟學家。導師然後要求各位學員，由30年後逐步向前倒退，讓我們好好想想，為了能夠達到下一步，必須先滿足甚麼條件。這種由未來到現在的訂立目標的方式，驅使我在中五會考超額完成。
然而，最終我並沒有投身金融世界。
也許你會認為，這樣的結局豈不是代表當年計劃白廢了嗎？倒也不是。這種由遠到近的張望，由點連線的感覺，即使在我轉換跑道後都一直存在。這種「如果當初唔係我做咗xyz，就唔會有機會得到abc了吧！」的感覺，印證了我每一步的行動，都在未知將來情況下，造就了生命中的下一個點。驀然回首，步步都是一條清晰可見的線，只是當年的我看不見罷了。
預知未來，是古今帝王都想破解的秘密。現今醫學也是朝着這個方向全速驅進。過去5年，大數據、人工智能、機器學習，在各個專科領域大力發展，風險估計令許多曾經看不見的線，都逐步浮現出來。家人看報得知大學研究能利用眼底圖片預測認知障礙，心思思想去測試一下！或者再過多三四十年，醫生們的職責只需要動動手指，輸入數據，拍張照片、抽一點點血，就能解構未來人生藍圖。
這種能被透視的人生，會否是大家心中的未來呢？