中四暑假，家人替我報名參加了一次畢生受用的夏令營。該營邀請了一位海外催眠大師，打着「生涯規劃」旗號，招募了一群想子女變得更優秀的父母紛紛課金參加。

營期5天，印象最深刻的是導師指導我們一眾年輕人，盤坐地上手拿白板箱頭筆，默默地計劃自己30年後想要做甚麼。

當時的我不知天高地厚，隨便寫下想當一名經濟學家。導師然後要求各位學員，由30年後逐步向前倒退，讓我們好好想想，為了能夠達到下一步，必須先滿足甚麼條件。這種由未來到現在的訂立目標的方式，驅使我在中五會考超額完成。