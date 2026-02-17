熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-17 12:30
更新：2026-Feb-17 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

學習「長慢呼吸法」 新年添平安

各位讀者，於馬年新春佳節，莊子老師祝各位新一年馬到功成，事事如意。當然，最重要的是身體健康，平平安安。

想要平安，便要遠離壓力。

如何知道自己有壓力？當你坐著站著，突然間，會深呼吸，發出「唉」一聲，便代表你正處於壓力狀態。

愈多計劃愈有壓力

壓力除源於需處理應付不了的事，也可來自太有規律，一切已計劃好的生活。

因為時間一Set好，人便有期望，亦會做預備，甚至設下目標。不過，到事件發生時，若與預期出現落差，壓力便出現。

大家有否試過承諾了客人，於下午5時交出報告，但當到了下午445分前，自己還沒有完成報告，內心便出現焦慮。

又或約了朋友晚上7時食飯，但巴士在645分在觀塘塞死了，然後，大家會否變得煩躁？這些情緒都是壓力催生物。

如何減壓？大家可試試「長慢呼吸法」！它有4個重點，分別為深、慢、靜及定：

「深」是指吸氣及呼氣時，均須「去到盡」，腹部及胸部均會微脹；

「慢」是指不急速；

「靜」是指不著聲色，以柔制剛；

「定」則指定期進行。

據美國明尼蘇達大學建議，「長慢呼吸法」可每分鐘做5次，即是吸氣5秒，呼氣7秒。如此重複做5次，便是一分鐘。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApphttps://wa.me/85230015876

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio

