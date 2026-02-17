學習「長慢呼吸法」 新年添平安

各位讀者，於馬年新春佳節，莊子老師祝各位新一年馬到功成，事事如意。當然，最重要的是身體健康，平平安安。

想要平安，便要遠離壓力。

如何知道自己有壓力？當你坐著站著，突然間，會深呼吸，發出「唉」一聲，便代表你正處於壓力狀態。

愈多計劃愈有壓力

壓力除源於需處理應付不了的事，也可來自太有規律，一切已計劃好的生活。

因為時間一Set好，人便有期望，亦會做預備，甚至設下目標。不過，到事件發生時，若與預期出現落差，壓力便出現。